Ameriški Lucid: Ustvarili smo najbolj učinkovit električni avtomobil doslej

Kot so danes sporočili iz podjetja Lucid, katerega večinski lastnik je savdski državni premoženjski sklad Public Investment Fund (PIF), je njihov model Lucid Air Grand Touring z enim polnjenjem baterije konec tedna prevozil od švicarskega mesta St. Moritz preko Avstrije do nemškega mesta München oziroma skupno 1205 kilometrov. S tem je presegel prejšnji Guinnessov rekord 1045 kilometrov, ki ga je junija letos dosegel Mercedesov avtomobil.

Nemški strokovnjak za avtomobilsko industrijo Stefan Bratzel je pojasnil, da z napredkom pri hitrosti polnjena in širitvijo sistema polnilnic električnih avtomobilov domet električnih avtomobilov postaja vse manj pomemben. Vendar je priznal, da je "vprašanje dosega še vedno v mislih številnih kupcev".

Kitajski proizvajalec električnih avtomobilov BYD je sicer marca letos predstavil baterijo in polnilni sistem, ki omogoča polnjenje z močjo do tisoč kilovatov. V BYD so ob predstavitvi sistema zatrdili, da lahko električni avtomobil po petminutnem polnjenju prevozi do 470 kilometrov.