Ameriški najstnik postal prvi človek, ki je premagal Tetris

Priljubljeno video igro, pri kateri se trudijo igralci z razporejanjem padajočih skulptur sestaviti popolne vodoravne črte, hitrost pa se ob tem vedno znova povečuje, je leta 1984 prvotno ustvaril sovjetski inženir Aleksej Pajitnov , svojo slavo pa je sicer pridobila pet let kasneje po debiju na Nintendovi konzoli NES leta 1989. Danes je igro mogoče igrati na številnih konzolah in platformah, vključno z mobilnimi telefoni.

13-letni Willis Gibson je na YouTubu delil posnetek trenutka, ko je dosegel 157. raven igre in s tem povzročil, da se je igra Tetris sesula, poroča BBC . 34 let po njeni izdaji naj bi tako najstnik iz Oklahome postal prvi igralec, ki je premagal to Nintendovo priljubljeno računalniško igro.

V preteklosti se je med igralci uveljavilo prepričanje, da je najvišja možna raven pri Tetrisu 29, leta 2010 pa je profesionalni tekmovalni igralec Thor Aackerlund uspel doseči 30. raven. Dosežek je dosegel s tehniko "hypertapping", ki igralcu dovoljuje, da po konzoli tapka z izjemno hitrostjo.

Številni ostali so se tako poslužili te in podobnih tehnik, ki so jim omogočale čim hitrejše igranje Tetrisa. Vendar pa je vse do prejšnjega meseca "uničenje" igre lahko dosegla le umetna inteligenca.

Najstnik, ki se na YouTubu imenuje Blue Scuti, je sicer to igro igral od svojega 11. leta, v njej pa se je preizkusil tudi na več turnirjih. "Ko sem začel igrati to igro, nisem pričakoval, da bom igro kdaj zrušil oz. da jo bom premagal," je zapisal na svojem YouTube kanalu. Dodal je, da je ob tem podrl tudi skupni rezultat in tri druge svetovne rekorde v igri Tetrisa.

Njegov uspeh pa je sprožil zagrizeno tekmovalnost tudi pri drugih igralcih, ki skušajo zdaj 13-letnika premagati. Številni svoje poskuse dokumentirajo na družbenih omrežjih in spletnih mestih za deljenje videovsebin.