Ameriški znanstveniki odkrili novo vrsto: 'žepnega' morskega psa

Na tako imenovanega ’žepnega morskega psa’, ki je ime dobil zaradi 'žepkov', ki jih ima v bližini prednjih plavuti, in ne zaradi majhnosti, so strokovnjaki naleteli že pred desetletjem med raziskavo prehranjevalnih navad kitov glavačev v Mehiškem zalivu.

Znanstvenikom, ki so preučevali to približno 14 centimetrov dolgo živo bitje, so še posebej zanimivi njegovi skrivnostni 'žepki', iz katerih žival v ocean brizga majhne svetlikajoče oblake. Prepričani so, da fluorescentno tekočino iz žepkov uporablja kot obrambni manever pred potencialnimi plenilci.

Morski psi so razširjeni po različnih vodnih biomih na Zemlji. Obstaja okoli 350 različnih vrst in so različnih velikosti. Največji med njimi je kitovec, ki v dolžino doseže med 16 in 18 metrov.

Podrobnosti o novi vrsti so opisali v posebnem prispevku, objavljenem v strokovni publikaciji Zootaxa. Kot avtorji so se podpisali Mark Graceiz Nacionalne uprave za oceanske in atmosferske zadeve (NOAA) ter Henry Bart in Michael Doosey iz oddelka za raziskovanje biotske raznovrstnosti univerze Tulane v Louisiana. "Na področju znanosti delujem že 40 let in ponavadi kar dobro zadanem identiteto morske živali. V tem primeru tega nisem mogel storiti," je ob tem prelomnem dogodku povedal Grace, ki se je za nasvet obrnil tudi k strokovnjakom ameriškega naravoslovnega muzeja v New Yorku in muzeja naravne zgodovine na Floridi.

Dokument iz leta 2015 'žepnega' morskega psa opredeljuje šele kot drug primerek svoje vrste, bitje pa so nato preučevali še štiri leta, dokler niso bili docela prepričani, da gre za novo vrsto.

"Dejstvo, da smo v Mehiškem zalivu našli le en primerek žepnega morska psa in da je to nova vrsta, priča o tem, kako malo dejansko vemo o zalivu, še posebej o njegovih globljih vodah, in koliko novih vrst še čaka na naše odkritje," je pojasnil Henry Bart.