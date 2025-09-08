Svetli način
Znanost in tehnologija

'Zaledenela' Evropa? Verjetnost za zaskrbljujoč scenarij se je povečala

Ljubljana , 08. 09. 2025 08.40 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
Anja Kralj
Komentarji
11

Nova študija ugotavlja, da se propad severnoatlantskega toka ne more več šteti za dogodek z nizko verjetnostjo. Gre za zaskrbljujočo napoved znanstvenikov, saj bi lahko imela prekinitev toka katastrofalne posledice za staro celino, med drugim bi lahko v zahodno Evropo to prineslo ekstremno mrzle zime. Kot ocenjujejo avtorji raziskave, gre za šokantne izsledke in svarijo, da bi bilo treba propad toka ustaviti za vsako ceno. Verjetnost dogodka poganjajo emisije toplogrednih plinov, zato je nujno, da jih čim bolj oklestimo, svarijo.

Kljub temu, da smo v obdobju globalnega segrevanja, ko nas skrbijo predvsem previsoke temperature, bi se v primeru, če bi se ustavil severnoatlantski morski tok (natančneje termohaline meridionalne cirkulacije v Atlantiku AMOC), lahko znašli v primežu precej nižjih temperatur. 

Zima v Evropi
Zima v Evropi FOTO: Profimedia

"Amoc je pomemben del globalnega podnebnega sistema. V Evropo in Arktiko prinaša tropsko vodo, ogreto od sonca, kjer se ohladi in potone ter tvori povratni tok. Podnebni modeli so nedavno pokazali, da je propad tega toka pred letom 2100 malo verjeten, vendar je nova analiza preučila nove modele do leta 2300 in 2500. Ti kažejo, da bo prelomna točka, zaradi katere je propad Amoca neizogiben, verjetno zgodila v nekaj desetletjih, vendar se sam propad morda še ne bo zgodil prej kot 50 do 100 let pozneje," poroča Guardian.  Raziskava je pokazala, da v primeru nadaljnjega naraščanja emisij ogljika kar 70 % modelov napoveduje propad toka, medtem ko bi vmesna raven emisij povzročila propad 37 % modelov. Tudi v primeru nizkih prihodnjih emisij se je zaustavitev Amoca pokazala v 25 % modelov.

"Novi rezultati so precej šokantni, saj sem prej napovedal, da je možnost, da se Amoc zaradi globalnega segrevanja zruši, manjša od 10 %," je za Guardian pojasnil profesor Stefan Rahmstorf z Inštituta za raziskave podnebnih vplivov v Potsdamu v Nemčiji, ki je bil del študijske skupine. "Zdaj je tudi v scenariju z nizkimi emisijami, ki upošteva cilje Pariškega sporazuma, videti, da je ta verjetnost bolj 25 %." A kot dodaja, "te številke niso zelo zanesljive, vendar govorimo o oceni tveganja, kjer bi bila že 10-odstotna možnost zrušitve Amoca bistveno previsoka. Ugotovili smo, da je prelomna točka, ko bo propad toka neizogiben, verjetno v naslednjih 10 do 20 letih. Tudi to je precej šokantna ugotovitev in zato moramo zelo hitro ukrepati pri zmanjševanju emisij."

Znanstveniki so leta 2021 opazili opozorilne znake, ki nakazujejo na prekinitev toka in vedo, da se je Amoc v preteklosti že prekinil. "Opazovanja v globokem Atlantiku že kažejo trend upadanja v zadnjih petih do desetih letih, kar je skladno z napovedmi modelov," je še dodal profesor Sybren Drijfhout z nizozemskega kraljevega meteorološkega inštituta, ki je bil prav tako del ekipe.

Ohladitev za Evropo

Znanstveniki že dlje časa opozarjajo, da se je treba propadu Amoca izogniti za vsako ceno. To bi namreč premaknilo tropski deževni pas, od katerega so za pridelavo hrane odvisni milijoni, zahodno Evropo pahnilo v ekstremno mrzle zime in poletne suše ter dodalo 50 centimetrov k že tako dvignjeni morski gladini.

Kot je za naš portal že pojasnil klimatolog Gregor Vertačnik iz Arsa, je bil v znanstveni reviji Science Advances pred časom objavljen članek, ki ugotavlja, da če bi se severnoatlantski tok ustavil, bi se lahko na Dunaju v nekaj desetletjih ohladilo za tri stopinje Celzija, medtem ko bi bila ohladitev v Bergnu za več kot 10 stopinj Celzija. Na Dunaju bi bila hitrost ohlajanja v mesecih od decembra do aprila 5–9 C/100 let, v ostalem delu leta 1–4 C. V Sloveniji bi bila sprememba podobna ali malo manjša, pri čemer je treba poudariti, da gre za izračun globalnega podnebnega modela, ki ima slabo prostorsko ločljivost. Za bolj točne številke za Slovenijo, bi morali imeti izračune regionalnega podnebnega modela. Glavno sporočilo je, da bi se pozimi mnogo bolj ohladilo kot poleti, izpostavlja Vertačnik.

Kako lahko trenutno globalno segrevanje povzroči ohladitev v Evropi?

Poenostavljen prikaz sistema atlantskih tokov, ki oblikujejo AMOC
Poenostavljen prikaz sistema atlantskih tokov, ki oblikujejo AMOC FOTO: Nature

Zaradi podnebnih sprememb se pospešeno tali led na Grenladiji. "Led, ki se lomi z obalnih ledenikov, pada v morsko vodo v obliki ledenih gora. Ker gre za sladko vodo, ki razredči morsko vodo, se ji posledično zmanjša slanost. To pa zmanjša gostoto morske vode na območju južno, vzhodno in zahodno od Grenlandije. Ta voda pride v stik s severnoatlantskim tokom, ki je topel morski tok z zelo slano vodo. Če je dotok bolj sladke vode s severa dovolj močan, lahko pride do tako močnega upada gostote, da severnoatlantski tok ne more več potoniti in se termohalina cirkulacija prekine," mehanizem morebitne ustavitve severnoatlantskega toka opiše klimatolog Vertačnik.

Preberi še Ledena katastrofa za Evropo? Zaskrbljujočega scenarija ne moremo izključiti

Ker ta tok prenaša toplo morsko vodo iz ekvatorialnega dela Atlantika mimo Karibov, nato na poti proti Evropi odda zelo veliko toplote. Posredno ogreva zlasti severno in zahodno Evropo: "In če ta tok ne potone in se vrača proti Antarktiki po dnu morja, če se to kroženje ustavi, izgine pomemben vir toplote praktično za celo Evropo. Če ta tok ugasne, kar se je v preteklosti že zgodilo, se lahko obale zahodne in severne Evrope zelo močno in zelo hitro ohladijo."

Taljenje Grenlandije neizogibno
Taljenje Grenlandije neizogibno FOTO: Shutterstock

Kot  je opozoril tudi Vetračnik, gre za katastrofalen dogodek, ki bi se mu morali izogniti za vsako ceno: "To za Evropo predstavlja tako veliko tveganje, da bi morali narediti vse, da bi ta dogodek preprečili." Kaj lahko naredimo? Odgovor je čimprejšnjo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, da se zmanjša taljenje ledenega pokrova Grenlandije, ker je to najpomembnejši dejavnik, ki lahko ta tok ustavi, je jasen Vertačnik: "Če se bo proces ustavitve toka začel vidno odvijati, namreč ne bo nobene možnosti, da bi ta proces obrnili, saj človeštvo nima za to na voljo nobene tehnologije, in Evropa bi v hladni dobi ostala ujeta vsaj nekaj stoletij."

amoc prekinitev raziskava
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
08. 09. 2025 09.16
Pol bojo pa tačrni spet nazaj v afriko bežali al kako??
ODGOVORI
0 0
supergigi
08. 09. 2025 09.15
Se pravi nov scenarij ni več otoplitev ampak ohladitev lol.
ODGOVORI
0 0
prince of persia
08. 09. 2025 09.14
+2
Pa dobro no. Kaj zdaj? Bomo zgoreli ali zmrznili? Odločite se že enkrat "znanstveniki".
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
08. 09. 2025 09.15
Karkoli, sam, da damo peneze od sebe...pa ne sprašujemo preveč.
ODGOVORI
0 0
Dvigalo
08. 09. 2025 09.14
+2
Kaj pa če se je to v zgodovini že večkrat zgodilo? Uf ti znanstveniki ki vse vedo ampak kakšno bo točno vreme jutri pa ne….
ODGOVORI
2 0
Gogi94
08. 09. 2025 09.11
+4
Še eno pranje možganov, kako ljudi prepričati v izvajanje toksične zelene agende, ki tega problema seveda ne bo rešila. Če to pomeni ohladitev Evrope je potemtakem to super, saj se tako ali tako pregrevamo ane?
ODGOVORI
4 0
nebel
08. 09. 2025 09.08
+3
Zemlja ima svoje cikle in nič ne moremo proti temu. To se je zgodilo že mnogokrat in še se bo. Kot vedno do sedaj se bomo temu prilagodili. Malo nam nagaja, a spremembe se dogajajo na daljši rok.
ODGOVORI
4 1
medvedJEkriv
08. 09. 2025 09.08
+3
razložite to Indiji, Kitajski in ZDA...............in evropskemu potrošniku iz kitajskih spletnih trgovin.....
ODGOVORI
3 0
Drejc80
08. 09. 2025 09.03
+1
Kako še bomo kupovali ruski plin 🙂
ODGOVORI
5 4
but_the_ppl_are_retarded
08. 09. 2025 09.17
..ki bo prišel po ameriški infrastrukturi (severni tok pa to...) za 3-5x cene pred letom 2022.
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
08. 09. 2025 09.01
-7
Kot človek, ki obožujem samo zimski letni čas in še to, ko je zunaj zelo mrzlo, sem takoj za ta pojav. Živali se bodo že prilagodile in bodo preživele, človeške jokice bodo pa zbežale v saharo.
ODGOVORI
3 10
