Analiza DNK: ne dekleta, v jami so dečki, med njimi dvojčki

Razkrila je, da je vseh 64 nizov človeških ostankov, vzorčenih v jami, moških žrtev, med katerimi so mnogi bratje in bratranci, stari med tri in šest let, poroča National Geographic. Prav tako je bilo vmes veliko enojajčnih dvojčkov.

"Tega vsekakor nismo pričakovali," pravi arheogenetik Rodrigo Barquera z Inštituta Max Planck za evolucijsko antropologijo v Nemčiji in glavni avtor nove študije, ki je bila pravkar objavljena v reviji Nature.

"Tradicionalno so tovrstni pokopi v mezoameriški arheologiji povezani z darovi za plodnost, daritve za plodnost pa običajno predstavljajo samo ženske."

Ni jasno, kako razširjeno je bilo žrtvovanje ljudi med Maji, čeprav obstaja veliko španskih poročil o tej praksi po tem, ko so prispeli na ozemlja Majev v začetku 16. stoletja.

V kasnejših fazah svoje civilizacije naj bi Maji v glavnem darovali človeške žrtve, da so bogovi v zameno poskrbeli za dober pridelek, dež ali zmago v vojni.

Dvojčka imata sicer pomembno vlogo v mezoameriški mitologiji in sta osrednja tema v sveti pripovedi, za katero se domneva, da izvira iz najzgodnejših stopenj majevske civilizacije.

Po pripovedi Popul Vuh sta se dvojčka Hun-Hunahpú in Vucub-Hanahpú spustila v podzemlje, da bi igrala igro z žogo, vendar so ju bogovi žrtvovali, potem ko sta bila poražena. Vseeno pa je glava enega od dvojčkov oplodila dekle z "junaškima dvojčkoma" Hunahpújem in Xbalanquéjem, ki sta maščevala svojega očeta skozi ponavljajoče se cikle žrtvovanja in vstajenja.

Od tod morda žrtve dečkov dvojčkov in bližnjih sorodnikov – ko pravih dvojčkov ni bilo na voljo, menijo raziskovalci.

Študija sicer odpira dodatna vprašanja, ni znano, kako so žrtve umrle. "Nismo mogli najti nobenih vreznin ali poškodb, ki bi kazale na posebne metode žrtvovanja," pravi Barquera. "To kaže, da žrtvovanje ni vključevalo na primer ekstrakcije srca ali obglavljenja."

Nadaljnja analiza starodavne DNK bi lahko tudi ugotovila, ali je v jami več otrok iz več generacij iste družine, kar lahko nakazuje, da je bilo zagotavljanje žrtvovanih čast ali prekletstvo med nekaterimi družinami.