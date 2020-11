Slovenec sodeloval pri odkritju, ki bo milijonom spremenilo življenje

Raziskava, v kateri je med tehtno izbranimi strokovnjaki sodeloval tudi predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na UKC Ljubljana, prof. dr. Andrej Janež, prinaša upanje bolnikom s sladkorno boleznijo.

Raziskovali so inovativni inzulin, ki bi ga bolniki namesto vsak dan, kot morajo početi danes, lahko aplicirali le enkrat tedensko. Število letnih injiciranj bi se tako z zdajšnjih 365 zmanjšalo na 52, s čimer bi bilo lažje slediti odmerkom, izboljšala pa bi se tudi kakovost njihovega življenja.

"Bolnik s sladkorno boleznijo na svojo bolezen povprečno pomisli na vsakih 20 minut vsak dan, vse življenje, zaradi česar sladkorna bolezen zanj predstavlja veliko breme ter posledično vpliva na kakovost njegovega življenja in življenja njegove družine," so o bremenu sladkorne bolezni zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

V klinično testiranje je bilo vključenih 247 bolnikov z diabetesom tipa 2 iz različnih držav, tudi iz Slovenije. Stari so bili med 18 in 75 let, vsi so imeli neustrezno kontrolirano sladkorno bolezen in predhodno niso prejemali zdravljenja z inzulinom. Paciente so razdelili na dve skupini, ena je enkrat tedensko prejemala novi inzulin, druga pa vsakodnevni odmerek inzulina, ki se danes najpogosteje uporablja. Raziskava je trajala 26 tednov.

Ugotovili so, da so učinki enega in drugega primerljivi in da ima torej inzulin, ki se ga uporablja le enkrat na teden, potencial, da nadomesti vsakodnevne odmerke. Obenem so oboleli, ki so ga prejemali več časa, imeli ugoden glikemični indeks: povprečno 78 minut na dan oziroma 5,4 odstotka časa več. Avtorji raziskave ob tem poudarjajo, da že vsak petodstotni dvig pomeni klinično pomembne koristi.

Objava v najuglednejši medicinski reviji

Izsledke raziskave so objavili v New England Journal of Medicine, vodilni medicinski reviji na svetu z najvišjim dejavnikom vpliva, kar je dosežek že sam po sebi. Da se znajde na njenih straneh, mora članek skozi strogo sito strokovnjakov, ki preverjajo znanstveno natančnost, inovativnost in pomembnost. Pozorni so tudi na vire financiranja, ki na vsebino, seveda, ne smejo vplivati. Z objavo se lahko pohvalijo le redki slovenski strokovnjaki in Janež se je zdaj pridružil tej prestižni skupini.