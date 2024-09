Anna Sandak prva znanstvenica v Sloveniji z evropskimi sredstvi za inovacije

Evropski svet za inovacije je izbral nove projekte v okviru razpisa Iskalec 2024, pri čemer so med 1110 prejetimi in pregledanimi projektnimi prijavami izbrali 45 projektov, ki bodo skupaj prejeli do 138 milijonov evrov. Cilj projektov je razvoj vrhunskih tehnologij na številnih področjih, vključno z zdravjem, umetno inteligenco, računalništvom, okoljem in energijo, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na inštitutu.

Med izbranimi projekti je bil tudi projekt Sandak z imenom Remedy, katerega cilj je doseči preboj na področju temeljnih raziskav v mikrobiologiji in sintezi, prenesti znanje in izkušnje v znanost o materialih v obliki inženirskih živih materialov ter razviti združljive postopke biofabrikacije, ki omogočajo personalizirano oblikovanje v arhitekturnem kontekstu.

"Z dekoracijo po meri in funkcionalnostjo različnih površin stavb bo Remedy spodbudil probiotično arhitekturo in uvedel metabolično razmišljanje v krožno gradbeništvo," so zapisali.

"Zelo sem ponosna in počaščena, da je evropski svet za inovacije potrdil pomembnost naše raziskovalne ideje," je ob tem dejala Sandak in dodala, da se veselijo začetka dela ter razvoja novega izdelka in nove prelomne tehnologije za gradbeni sektor.