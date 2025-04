Aplikacija, ki povezuje fitnes in glasbo, pometla s konkurenco

Fitnes in glasba je lahko tudi dobra poslovna ideja, je pokazala Lana Rakovec. Ustvarila je namreč aplikacijo A Peak Beats Fitness, ki s pomočjo umetne inteligence prilagaja in generira glasbo na podlagi biometričnih podatkov med vadbo. S svojo poslovno idejo pa je zmagala na nacionalnem tekmovanju v podjetniških idejah mladih POPRI. V izjemno močni konkurenci več kot 600 tekmovalcev, ki so svoje ideje predstavljali podjetniški komisiji, je zmagala v kategoriji do 29. leta.