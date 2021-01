Slovenska ekipa razvila aplikacijo za virtualno iskanje prijateljev, s katerimi se boste družili v resničnem svetu

Če pogledate svoj Facebookov ali Instagramov profil. Koliko sledilcev zares poznate? Koliko je tistih, s katerimi ste se že kdaj srečali? Koliko pa tistih, ki bi jih prišteli med prijatelje s podobnimi interesi? Malo? Premalo?

Študije pravijo, da so milenijci in pripadniki generacije Z najbolj povezani, a tudi najbolj osamljeni. Po eni od raziskav eden od petih milenijcev sploh nima prijateljev. Osamljenost torej ni zgolj mit.

Do podobne ugotovitve je prišla ekipa, ki stoji za aplikacijo Actimatch in se podaja na zahtevno in tekmovalno področje mobilnih aplikacij. Pogovarjali smo se z Urbanom Ferčecom,ki je sicerbiokemik, imunolog in samouk na področju programiranja, ter Matejem Žnidaričem, študentom petega letnika medicine, ki sta gonilni sili projekta, z njima pa sodelujeta še grafični oblikovalec Gal in razvijalec aplikacije za iOSMarcel.

"Osebno me na obstoječih družbenih omrežjih resnično moti, ko me dodajajo neznani ljudje, za katere se izkaže, da so to storili le zato, da me lahko potem vabijo v piramidne sheme, ki obljubljajo hiter zaslužek," pravi Matej. "Četudi odštejem korono, je težko najti ljudi s podobnimi interesi. Že v svojem krogu prijateljev imam recimo samo enega kolega, ki se, kot jaz, ukvarja s tekom, zato bi na primer rad spoznal še koga s tem hobijem," dodaja.

"Dejstvo je, da imamo vsi na svojih družbenih omrežjih veliko ljudi, gledamo njihove zgodbe, ampak vse skupaj ne pomeni nič, poleg tega je povsod polno motečih oglasov. Družbena omrežja, ki naj bi bila družabna, so pravzaprav nedružabna. Potem pa imamo še platforme za spoznavanje, ki so pravzaprav namenjene "zmenkarijam","pa situacijo na področju spletnega druženja analizira Urban in pojasni, da od ideje o platformi minevata približno dve leti.

Čeprav so dobrodošli vsi, ki iščejo prijatelje, s katerimi delijo skupne interese, je platforma v osnovi namenjena mladim, ki štejejo od 18 do 35 let.

"Na to skupino smo se osredotočili, ker se nam zdi, da imajo tisti malo starejši pogosto že družino in s tem tudi manj časa za druženje. Od konca gimnazije do začetka ustvarjanja družine pa je ravno obdobje, ko prijatelje najbolj potrebujemo, a jih težko najdemo, saj smo kot družba vse bolj zaprti. Dejansko nas prav socialna omrežja silijo v zaprtost in to bi radi rešili," pravi Urban.