Aplikacije za spletno rudarjenje bi lahko porabile toliko energije kot Poljska

800 ton toplogrednih plinov

Družba Kaspersky je izračunala, da bi bila lahko količina porabljene energije s spletnim rudarjenjem do 1670 megavatnih ur, razen če bi spletna stran blokirala kodo, odgovorno za vzpostavitev rudarjenja. Če se to pretvori v emisije ogljikovega dioksida (CO2) na globalni povprečni ravni Mednarodne agencije za energijo (IEA), je to približno 800 ton toplogrednih plinov, ki so se v letu 2018 sprostili v ozračje.

Količina energije, potrebna za podporo spletnega rudarjenja, bi bila več kot trikrat večja od proizvodnje jedrske elektrarne v ukrajinskem Černobilu leto pred njeno nesrečo.

V izogib izrabi osebnih naprav za spletno rudarjenje v družbi Kaspersky uporabnikom med drugim svetujejo, naj bodo pozorni na zmogljivost računalnika - če zaostaja in zamrzuje; preverijo, če je njihova naprava opazno bolj vroča, in začnejo uporabljati zanesljivo varnostno rešitev.