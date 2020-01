Apple bo mogoče moral zamenjati svoje polnilnike

Tehnološki velikan je opozoril: "Več kot milijarda Applovih naprav je bila odposlana s polnilcem lightning poleg celotnega ekosistema proizvajalcev dodatne opreme in naprav, ki Lightning uporabljajo za naše stranke. Zagotoviti želimo, da nobena nova zakonodaja ne bo povzročila pošiljanja nepotrebnih kablov ali zunanjih adapterjev z vsako napravo ali zastarelih naprav in dodatkov, ki jih uporablja več milijonov Evropejcev in na stotine milijonov kupcev Apple po vsem svetu."

Po mnenju evropskih uradnikov bi spremembe olajšale življenje strank in pomagale okolju, zato poslanci v Evropskem parlamentu načrtujejo, da bodo o ukrepu glasovali že na prihodnji seji. EU sicer že nekaj let poziva k poenotenju polnilnikov. A takšen predlog bi bil lahko še posebej zahteven za Apple, ki je v Evropo poslal več kot milijardo iPhonov in iPadov, ki uporabljajo tako imenovani polnilnik lightning. Lani januarja je Apple trdil, da bi takšen zakon zatrl inovacije, škodoval okolju in uporabnikom povzročal nepotrebne motnje.

Evropska komisija se zadnje desetletje zavzema za enotno metodo polnjenja. Leta 2009 je bilo na trgu več kot 30 vrst polnilnikov, vendar se je njihovo število od takrat zmanjšalo na samo tri. Regulator je odločen, da bo zmanjšal elektronske odpadke, ki jih ustvarjajo zastareli kabli, za katere ocenjujejo, da ustvarijo več kot 51.000 ton odpadkov na leto. "To zelo škoduje okolju," je dejal poslanec Evropskega parlamenta Alex Agius Saliba . "Skupni polnilnik mora ustrezati vsem mobilnim telefonom, tabličnim računalnikom, bralnikom e-knjig in drugim prenosnim napravam."

Če regulator uveljavi svojo predlagano uredbo, bi morale naprave Apple, ki se prodajajo v Evropi, imeti nov način polnjenja. Verjetno bi Apple nato sprejel USB-C, saj je podjetje leta 2019 pri tabličnem računalniku iPad Pro že opustilo kabel Lightning v prid tehnologije. Druga možna rešitev bi bila popolna odstranitev vhoda za polnjenje in kable in namesto tega uporabiti brezžično polnjenje. Večina na novo izdelanih telefonov Android že ima vrata USB-C.

Se to še ni zgodilo?

Apple je skupaj z desetimi drugimi vodilnimi tehnološkimi velikani, kot sta Nokia in Samsung, leta 2009 podpisal memorandum o soglasju. Zavezali so se, da bodo potrošnikom zagotovili polnilnike, ki so združljivi z USB. Vendar je Apple izkoristil vrzel, ki je proizvajalcem omogočila, da nadaljujejo uporabo svojih polnilnikov, če zraven ponudijo adapter. Nato je EU leta 2014 sprejela direktivo o radijski opremi, v kateri je pozvala k"ponovnim prizadevanjem za razvoj skupnega polnilnika". Apple je vztrajal, da njegove vitkejše naprave ne bodo ustrezale takrat novi tehnologiji USB-C, in trdil, da bo doseg želenega standarda stal okoli dve milijardi evrov.

Ali ni prihodnost v brezžičnem polnjenju?

Apple in številni njeni tekmeci, kot sta Huawei in Samsung, so že izdali izdelke, ki svoje naprave polnijo brezžično. Čeprav je tehnologija še v povojih, nov razvoj pomeni, da lahko zdaj konkurira tradicionalnim načinom polnjenja. Nekateri analitiki celo napovedujejo, da bi Apple lahko v celoti odstranil polnilna vrata, če bo izdal prihodnja modela iPhone in iPad, ki se zanašata izključno na brezžično polnjenje.