Znanost in tehnologija

Apple dolga leta nepremagljiv, zdaj padel na tretje mesto

New York, 09. 01. 2026 11.15 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Apple

Googlova krovna družba Alphabet je v sredo prehitela proizvajalca iPhonov Apple in postala drugo najvrednejše podjetje na svetu po tržni kapitalizaciji. Delnice Alphabeta so v četrtek nadaljevale rast, s čimer se je tržna vrednost podjetja dvignila na 3930 milijard dolarjev (3370 milijard evrov). Na prvem mestu je s 4500 milijardami dolarjev (3861 milijardami evrov) proizvajalec čipov Nvidia.

Apple
Apple
FOTO: AP

Applova tržna vrednost znaša 3830 milijard dolarjev (3300 milijard evrov). Alphabet se je na drugo mesto najvrednejših podjetij zavihtel v sredo, v četrtek pa se je razlika med podjetjema še povečala, saj so Alphabetove delnice beležile rast, medtem ko so Applove padle že šesti dan zapored.

Padci v zadnjih dneh so izbrisali skoraj pet odstotkov Applove tržne kapitalizacije, kar znaša skoraj 200 milijard dolarjev (172 milijard evrov).

Alphabet je s ponovnim vzponom na Wall Streetu Apple prehitel prvič po letu 2019. Analitiki poudarjajo, da gre za posledico Alphabetovga agresivnega prodora v umetno inteligenco.

Prvo mesto na lestvici od konca lanskega leta pripada proizvajalcu čipov Nvidia, katerega tržna kapitalizacija znaša okoli 4500 milijard dolarjev (3861 milijardami evrov).

Alphabet Apple Nvidia tržna kapitalizacija umetna inteligenca

