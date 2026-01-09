Apple dolga leta nepremagljiv, zdaj padel na tretje mesto

Applova tržna vrednost znaša 3830 milijard dolarjev (3300 milijard evrov). Alphabet se je na drugo mesto najvrednejših podjetij zavihtel v sredo, v četrtek pa se je razlika med podjetjema še povečala, saj so Alphabetove delnice beležile rast, medtem ko so Applove padle že šesti dan zapored.

Padci v zadnjih dneh so izbrisali skoraj pet odstotkov Applove tržne kapitalizacije, kar znaša skoraj 200 milijard dolarjev (172 milijard evrov).

Alphabet je s ponovnim vzponom na Wall Streetu Apple prehitel prvič po letu 2019. Analitiki poudarjajo, da gre za posledico Alphabetovga agresivnega prodora v umetno inteligenco.

Prvo mesto na lestvici od konca lanskega leta pripada proizvajalcu čipov Nvidia, katerega tržna kapitalizacija znaša okoli 4500 milijard dolarjev (3861 milijardami evrov).