Apple je klonil: novi iPhone ima vhod USB-C

V Applu so sicer dolgo časa trdili, da je vmesnik Lightning, preko katerega se lahko polni njihove iPhone ter prenaša podatke, bolj varen od vmesnika USB-C. Kljub temu so slednjega uporabljali za polnjenje nekaterih svojih drugih izdelkov, kot so prenosniki Macbook Air. Vmesnik USB-C medtem na široko uporabljajo ostali proizvajalci pametnih telefonov, kot sta Samsung in Xiaomi.

"USB-C je postal splošno sprejet standard. Zato prinašamo USB-C na iPhone 15," je na predstavitvi pojasnila Applova podpredsednica za trženje iPhonov Kaiann Drance.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je v odzivu na prehod iPhona na USB-C univerzalne polnilce označil za "zdravo pamet". "Evropski trg je odprt, ampak pod našimi pogoji," je poudaril v sporočilu za javnost.

Novi iPhoni bodo imeli poleg novih vhodov izboljšane kamere in čipe. Kot so zagotovili pri ameriškem tehnološkem velikanu, bodo iPhoni 15 obenem lažje popravljivi. Apple je sicer prejšnji mesec podprl sprejetje novega zakona v ameriški zvezni državi Kaliforniji, ki od večjih proizvajalcev tehnoloških pripomočkov zahteva, da ljudem omogočijo popravilo svojih naprav, ne da bi jih vrnili podjetjem.

Apple se trenutno sicer sooča s padcem prodaje svojih pametnih telefonov, saj potrošniki zaradi visokih cen dlje časa vztrajajo pri starejših različicah. Tehnološki velikan se je znašel tudi v središču diplomatskega spora med ZDA in Kitajsko. Po poročanju medijev naj bi slednja državnim uslužbencem prepovedala uporabo iPhonov. Peking je danes ta poročila zanikal.