Apple na polno v svet digitalnih vsebin

Tolikšna usmeritev v svet digitalnih vsebin oziroma storitev nakazuje, da tehnološki velikan išče nove vire prihodkov, s katerimi bi nadoknadil negativne učinke pešajoče prodaje pametnih mobilnikov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Na posebnem medijskem dogodku na sedežu Appla v Cupertinu so ob predstavitvi video platforme bili prisotni tudi sloviti režiser Steven Spielberg, televizijska voditeljica Oprah Winfrey ter hollywoodske igralske zvezde Jennifer Aniston, Reese Witherspoon in Steve Carrell.

Storitev Apple TV+ vstopa na hitro rastoči trg pretočnih video vsebin na zahtevo z vrsto močnimi akterji, kot so Netflix, Hulu, Amazon in Google. Applova nova storitev bo naročnikom omogočala dostop do knjižnice filmov in serij, pri čemer bo Apple veliko investiral v produkcijo izvirnih vsebin. Apple TV+ bo zaživel letos, na voljo bo v 100 državah.

Obenem je Apple na čelu z glavnim izvršnim direktorjem Timom Cookom predstavil novičarsko naročniško storitev Apple News+, prek katere bodo naročnikom ponudili dostop do vsebin več kot 300 novičarskih virov. Med njimi so med drugim Los Angeles Times, Wall Street Journal, Rolling Stone, Time, Wired in The New Yorker.

Novičarsko storitev Apple News+ so že danes zagnali v ZDA in Kanadi v angleškem in francoskem jeziku, še tekom letošnjega leta naj bi jo ponudili tudi uporabnikom v Veliki Britaniji in Avstraliji.

Apple je napovedal tudi zagon nove video igričarske storitve Apple Arcade, ki naj bi že ob zagonu naročnikom ponujala dostop do najmanj 100 video iger. Storitev naj bi bila dostopna v 150 državah.

Podjetje je poleg tega v sodelovanju s finančnim velikanom Goldman Sachs zasnovalo kreditno kartico, ki bo integrirana v Applovo digitalno plačilno storitev Apple Pay.