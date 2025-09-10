Svetli način
Znanost in tehnologija

Slušalke, ki omogočajo simultano prevajanje

New York, 10. 09. 2025 16.33 | Posodobljeno pred 1 uro

Apple je na svojem vsakoletnem dogodku predstavil vrsto novosti, med katerimi so bile nove različice iPhonov, trije modeli pametnih ur Apple Watch ter tretja generacija brezžičnih slušalk AirPods Pro. Največ pozornosti je požela funkcija Live Translation, ki omogoča sprotno prevajanje govorjenega jezika.

Gre za možnost, ki uporabnikom omogoča, da med pogovorom s sogovorniki v tujem jeziku slišijo prevod neposredno v slušalkah. Funkcija temelji na umetni inteligenci in tako imenovanem "računalniškem zvoku." Če sogovornik nima enake tehnologije, se lahko za prikaz prevoda uporabi tudi iPhone, ki prikaže transkripcijo na zaslonu. Za zdaj je prevajanje na voljo v angleščini, francoščini, nemščini, portugalščini in španščini, do konca leta pa bodo dodani še italijanščina, japonščina, korejščina in poenostavljena kitajščina.

AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 FOTO: AP

Poleg prevajanja so nove slušalke deležne tudi drugih izboljšav. Aktivno dušenje hrupa je po navedbah Appla dvakrat učinkovitejše kot pri prejšnji generaciji, baterija pa zdaj zdrži do osem ur uporabe, kar je dve uri več kot pri modelu AirPods Pro 2. Slušalke vključujejo še zdravstvene funkcije, kot so merjenje srčnega utripa in spremljanje porabe kalorij, ki jih je mogoče povezati z aplikacijo Health.

AirPods Pro 3 imajo penaste nastavke v petih velikostih ter mikrofone z zelo nizkim šumom. Cena znaša 212 evrov, prednaročila so že na voljo, uradna prodaja pa se bo začela 19. septembra.

