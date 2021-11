Apple toži izraelskega proizvajalca vohunske programske opreme Pegasus

Julija je po svetu odjeknila novica, da so države z opremo Pegasus povezale več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov iz več držav. Na seznamu je bilo med drugim 15.000 številk iz Mehike, med njimi domnevno tudi številke številnih novinarjev, ki so jih ubili mamilarski karteli.

"NSO Group je izvajal aktivnosti, ki so v nasprotju z interesi nacionalne varnosti in zunanje politike ZDA. Obstajajo dokazi, da so tuje vlade z vohunsko programsko opremo NSO Group merile na vladne uradnike, novinarje, poslovneže, aktiviste, akademike in diplomate," je v začetku novembra sporočilo ministrstvo za trgovino ZDA ob uvedbi sankcij proti podjetju NSO Group.