Apple uporabnike poziva k takojšnji posodobitvi

Apple je na svoji spletni strani zapisal, da so pri operacijskem sistemu odkrili tri varnostne napake, ki bi jih morda lahko izkoristili hekerji, ki bi na takšen način lahko vdrli v naprave.

Hrošča sta bila najdena v WebKitu, brskalniškem mehanizmu, ki poganja brskalnik Safari, in Kernelu, jedru operacijskega sistema. Nekateri načini izkoriščanja teh napak, namesto ene same napake, izkoriščajo povezane sete ranljivosti. Ni neobičajno, da napadalci najprej ciljajo na ranljivosti v brskalnikih naprave, da bi dobili dostop do osnovnega operacijskega sistema.