Applu zaradi kršitev pravil EU grozi več milijard evrov globe

Kot so utemeljili v Evropski komisiji, se pri načinu delovanja Applove trgovine z aplikacijami App Store pojavljajo sumi, da Apple razvijalcem aplikacij načrtno prekomerno preprečuje ponujanje svojih vsebin na drugih platformah in na druge načine.

Gre sicer za predhodne ugotovitve, ki se lahko do konca postopka še spremenijo. Apple ima zdaj možnost pritožbe in vpogleda v gradivo, na katerem temeljijo ugotovitve komisije. Iz podjetja so sporočili, da so že poskrbeli za številne spremembe, ki naj bi naslovile pripombe komisije, in napovedali nadaljnje sodelovanje z njo.

Gre za prvo uradno obtožbo enega od tehnoloških podjetij, potem ko je Evropska komisija marca sprožila preiskave v družbah Apple in Alphabet kot krovni družbi Googla in Mete. Gre za ukrepe v okviru akta o digitalnih trgih, ki tehnološkim velikanom nalaga posebne obveznosti.

Apple je namreč eno od podjetij, ki jih je komisija lani označila za t. i. vratarje. Gre za podjetja, ki imajo močan gospodarski položaj, pomembno vplivajo na notranji trg in so dejavna v več državah EU. Poleg tega imajo močno posredniško vlogo med poslovnimi in končnimi uporabniki.

Če vratarji ne upoštevajo pravil, jih lahko doleti finančna kazen v višini 10 odstotkov vseh prihodkov preteklega finančnega leta. Ti so pri Applu po navedbah AFP lani nanesli 383 milijard dolarjev oziroma 358 milijard evrov.

V Evropski komisiji so proti Applu danes obenem sprožili nov postopek zaradi pomislekov, da Applove nove pogodbene zahteve za razvijalce aplikacij, ki med drugim vključujejo dodatno pristojbino, prav tako niso skladne z aktom o digitalnih trgih.

Današnja odločitev Bruslja in sprožitev novega postopka predstavljata dodatno zaostritev spora med stranema, v katerem Apple komisiji med drugim očita čezmerno regulacijo in številne nejasnosti v teh postopkih. V petek so v družbi napovedali, da bodo zaradi slednjih preložili predstavitev najnovejših funkcij na osnovi umetne inteligence v Evropi.