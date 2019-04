Arheologi na stenah jame v hrvaški Istri odkrili 30.000 let stare risbe

V bližini Vrsarja so arheologi naleteli na izjemno odkritje. V Romualdovi jami so našli 44 risb iz obdobja paleolitika. "Odkrili smo hrvaško Altamiro," so navdušeni. Gre namreč za prve prazgodovinske jamske risbe odkrite na Hrvaškem; na njih so gamsi, bizoni in človeške figure.

Na območju Limskega kanala, v Romualdovi jami, so arheologi odkrili 44 risb, za katere domnevajo, da so stare okoli 30.000 let.

FOTO: Glas Istre

Kot je razlaga direktor Arheološkega muzeja Istre Darko Komšo, je v jami, ki je sicer že dolgo zaprta za javnost, raziskoval med leti 2007 in 2010, ravno ob zaključku pa odkril rdeče 'slikarije'.

Ekipo znanstvenikov je vodil Francoz Aitor Ruiz-Redondo z univerz v Bordeauxu in Southamptonu, sodelovali pa so še Španca Diego Garate Maidagan in Manuel Ramon Gonzales-Morales, Kanadčan Oscar Moro-Abadia, Francoz Jacques Jaubert ter dva hrvaška strokovnjaka – poleg Darka Komše še Ivor Karavanić z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Zagrebu.

"Predpostavljal sem, da so rdeče risbe na stenah jame iz obdobja paleolitika," pravi Komšo, ki pa ni moge biti z gotovostjo prepričan. Zato je povabil strokovnjake, da jih preučijo, piše Glas Istre. Mednarodna ekipa znanstvenikov jih je nato analizirala kar osem let in nazadnje potrdila Komšovo domnevo: prazgodovinske risbe spadajo v obdobje paleolitika. Sama jama je sicer dolga okoli 100 metrov in je znana po pripovedi, da naj bi v njej okoli leta 1000 živel sveti Romuald. V preteklosti so v njej sicer že odkrili materialne ostanke neandertalcev iz obdobja srednjega paleolitika. Hrvaška Altamira: bizoni, gamsi, človeške figure ...

Izjemno arheološko odkritje so v sredo ob 13. uri javnosti predstavili v eni najprestižnejših arheoloških revij Antiquity, skoraj istočasno pa sta ga hrvaški javnosti predstavila direktor Arheološkega muzeja Istre Darko Komšo, in direktorica Javnega zavoda Natura Histrica Silvia Buttignoni.

V jami so doslej zabeležili 44 risb, ki ponazarjajo bizona, gamsa, shematske prizore ljudi in trikotnike, ki bi lahko simbolizirali ženski spol, pravi Komšo. Po njegovih besedah so te risbe prvo tovrstno odkritje na Hrvaškem in drugo na področju Balkana. Podobne risbe so sicer odkrili le v Romuniji, v jami Coliboaia. Hrvaško odkritje pa se lahko ob bok postavi tudi največjima tovrstnima odkritjema – Altamiri v Španiji in Lascouxu v Franciji, še poroča hrvaški portal

Čeprav je Komšo okvirno predpostavljal čas nastanka risb, pa vendarle ni bil 100-odstotno prepričan. Za pomoč je zato zaprosil ekipo mednarodnih strokovnjakov iz projekta Balkart, katerega cilj je proučevanje paleolitske umetnosti na Balkanu. Njegovo domneve so lani tudi potrdili.

Jamske risbe sicer predstavljajo najstarejše ohranjene sledi človeške umetnosti. Znanstveniki so bili sicer dolgo prepričani, da je bilo najstarejše jamsko risanje iz obdobja paleolitika omejeno zgolj na jugozahodno Evropo – na sever Španije in jug Francije. Nova odkritja v hrvaški Istri in Romuniji pa zdaj kažejo na to, da se prazgodovinske risbe lahko nahajajo tudi drugod po Evropi. Še več – morda risanje na stene jam izhaja ravno od tod iz in se nato širile še drugod po Evropi. "Treba je gledali, raziskovati in vedeti, kaj iščeš. Nekatere tovrstne risbe so namreč precej uničene in jih je težko sploh najti. Romualdovo jamo in risbe v njej pa je treba zdaj do konca raziskati in preučiti, nato pa zaščititi in prezentirati," je še povedal direktor.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke