V jami na Sulavesiju našli najstarejšo jamsko poslikavo na svetu

"Ljudje, ki so to naslikali, so bili popolnoma moderni, takšni kot mi, imeli so vse zmogljivosti in orodja za ustvarjanje poslikav, kakršnih koli so želeli," pravi soavtor prispevka, objavljenega v reviji ScienceAdvances, Maxime Aubert, sicer strokovnjak za datiranje z avstralske univerze Griffith. Prav on je analiziral nanos kalcija, ki se je nabral na poslikavi, in ga datiral 45.500 let v preteklost. Kar pomeni, da je poslikava divjega prašiča stara vsaj toliko. "A lahko bi bila še veliko starejša, saj se datiranje nanaša le na kalcij na poslikavi,"njegove besede povzema BBC.

Najstarejšo jamsko poslikavo je indonezijski doktorski študent Basran Burhan v odmaknjeni jami Leang Tedongnge odkril v okviru raziskav, ki jih je njegova ekipa opravljala skupaj z raziskovalci z univerze Griffith na Sulavesiju. Prikazuje pa odraslega samca divjega prašiča v skorajda naravni velikosti. Temno rdeča poslikava je dolga 136 centimetrov in visoka 54 centimetrov.