Arsov sistem uspešnica na eni najpomembnejših jadralskih preizkušenj

Tega je lani pred regato odobril organizator, na koncu pa so od prvih šestih jadrnic na cilju štiri uporabljale ta sistem. Tudi že omenjeni Yannick Bestaven , ki je sicer ciljno črto prečkal kot tretji, a zmagal zaradi časovnega bonusa. Tega je dobil za pomoč pri reševanju tekmeca Kevina Escoffierja , čigar plovilo se je ob velikem valu razpolovilo in potopilo v razburkanem morju pri Rtu dobrega upanja na jugu Afrike.

Ta svetovna regata, ki poteka na vsaka štiri leta in v jadralskem svetu in državah z daljšo pomorsko tradicijo zavzema podobno mesto kot na primer Tour de France v svetu kolesarstva ali formula 1 v avtomobilizmu, je za jadralce poseben izziv. Med drugim morajo na 18-metrskih jadrnicah brez pomoči s kopnega prejadrati približno 40.000 kilometrov.

Bestavenov rojak Charlie Dalin je bil prvi čez ciljno črto in tudi on je uporabljal ta sistem, ki ga je podrobneje predstavil meteorolog z Arsa Jure Jerman. "Zgradili smo sistem, ki je jadralcem omogočal dostop do meteoroloških podatkov in do izračunov optimalnih poti, ki upoštevajo napovedi oceanografskih in meteoroloških modelov," je dejal Jerman.

Dodal je, da je bil Arso pri tem zadolžen za strežniški del. "Vse izračune smo zagotavljali na svoji infrastrukturi, v razvoj te storitve pa je bil vključen še hrvaški partner Five Agency, softversko podjetje. To je razvilo aplikacijo, ki deluje v spletnem brskalniku in jadralcem omogoča dostop do vseh podatkov, ki smo jih mi izračunavali," je pojasnil Jerman.

Pri Arsu so uporabljali lasten algoritem in vse skupaj razvijali v tako imenovanem oblaku."S tem smo spremenili sam dostop do storitve. Pri klasičnem načinu jadralci to počnejo sami in prenašajo podatke. Mi smo tako z oblakom bistveno zmanjšali količino prenesenih podatkov."

Jerman je dodal, da ima sistem, ki so ga zasnovali in testirali v "zelo kratkem času", velik potencial. "Po koncu regate bomo imeli priložnost razmisliti, kam ga plasirati. Možnosti je več–od vrhunskih do rekreativnih jadralcev. Naš interes je vse to še nadgraditi," je povedal Jerman in poudaril, da so na nek način vsaj malce spremenili način, kako bodo vrhunski in drugi jadralci v prihodnosti prihajali do informacij.