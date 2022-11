Artemis 1 s plišasto posadko se bo na Luno podal v noči na sredo

Prvo izstrelitev Artemisa 1, ki je bila načrtovana za konec avgusta, so morali prestaviti zaradi težav z enim izmed motorjev, pri drugem poskusu pa so opazili uhajanje tekočega vodika, ki služi kot gorivo rakete Space Launch System (SLS). Oktobrsko izstrelitev so prestavili zaradi bližajočega orkana Iana, četrto, ki je bila načrtovana 14. novembra, pa zaradi nevihte Nicol. Kot upajo pri Nasi, se bo najmočnejša raketa v zgodovini na 25-dnevno potovanje proti Luni podala v zgodnjih jutranjih urah 16. novembra.

Tokratna posadka lutke in plišaste igrače, leta 2024 pa ljudje

Na krovu Artemisa s kapsulo Orion (še) ne bo ljudi, vendar pa je raketa SLS izredno pomembna za nadaljnje misije, ki bodo na Luno prvič po letu 1972 ponesle tudi astronavte. Ti se bodo leta 2024 pridružili drugi odpravi, raketi Artemis 2, a bodo Luno opazovali le z varnega zavetja plovila. Artemis 3, katerega izstrelitev je predvidena za leto 2025 bo na naravni satelit prvič v zgodovini ponesel tudi žensko.

'Posadka' Artemisa 1 pa bodo tri lutke, in sicer Helgo, Zohar in Moonikin Campos. Vse tri so opremljene s senzorji za merjenje ravni sevanja. Pridružila se jima bosta tudi plišasti igrači Snoopy in ovca Shaun s pomočjo katerih bodo znanstveniki opazovali težnostno polje rakete, poroča Guardian.