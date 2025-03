Asteroid na poti k nam: kaj, če nas zadane?

"Globalno škodo povzročijo asteroidi, ki so velikosti 10 kilometrov. Recimo, tak asteroid je pred 66 milijoni let zadel Zemljo na polotoku Jukatan in je povzročil takšno spremembo podnebja, da so izumrle živalske vrste, recimo dinozavri," je dodatno pojasnila Gombočeva.

Profesor astronomije in astrofizike na ljubljanski Fakulteti za matematiko in fiziko Tomaž Zwitter je pojasnil: "Če bi nas nekaj lahko ogrozilo, potem vnaprej razmislimo, kako se temu izogniti. In tukaj gre točno za to zgodbo, skratka, gre za neke vrste preventivno delovanje."

Asteroid, ki se ga je prijel vzdevek "ubijalec mest", je precej manjši, predvideva se, da je velik med 40 in 90 metri. Podobno telo je padlo v Sibiriji leta 1908. Tunguški dogodek je zaznamovala močna eksplozija, udarni val, ki je sledil, je izruval 80 milijonov dreves, ubil na tisoče živali, razbita so bila tudi okna v več kot 60 kilometrov oddaljenem mestu.

"In takrat je porušilo recimo drevje v gozdu velikosti naše Gorenjske. Se pravi, to je lokalna, ampak znatna lokalna škoda. Zdaj, če bi bilo to neko naseljeno območje, kamor bi lahko padlo to telo, bi seveda to območje evakuirali, če je pa to morje, pa zelo verjetno, sicer ne bo nič večjega dol padlo, ampak potencialno je možen cunami, valovi."

Dodal je, da bi v tem primeru prebivalce na obalah Indijskega oceana ali pa Atlantika obvestili, naj bodo pozorni in se preventivno umaknejo od obale. "Ampak kot rečeno, ena proti 60.000, verjetnost je zelo majhna in leta 2028 bomo to vedeli še mnogo točneje," pojasnjuje Zwitter.