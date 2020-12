Asteroidni prah z Ryuguja že na Zemlji, kapsula pristala v avstralski puščavi

Po šestih letih in šestih milijardah kilometrov je japonska sonda Hajabusa 2 v soboto zvečer nad puščavo v Južni Avstraliji odvrgla kapsulo, ki vsebuje prve znatne vzorce asteroidnega prahu. Kapsula se je ločila od sonde in vstopila v Zemljino atmosfero, na nebu pa je bila vidna kot ognjena krogla, ki drvi proti tlom s hitrostjo 11 kilometrov na sekundo, povzema BBC. Zatem se je sprožilo padalo, ki je upočasnilo padec, kapsula pa je začela oddajati signal, ki je razkril njeno lokacijo. Japonska ekipa znanstvenikov je kapsulo že našla: " Hajabusa 2 je doma. Vse je bilo popolno," je novinarjem povedal vodja projekta Juiči Cuda .

Japonska sonda Hajabusa 2, kar v japonskem jeziku pomeni sokol, je proti 300 milijonov kilometrov oddaljenem asteroidu Ryugu poletela že leta 2014, nato pa je lani na njem uspešno dvakrat pristala in odvzela pomembne vzorce s površja. Asteroidni prah, ki ga je zbrala sonda, naj bi pomagal pri pojasnjevanju, kako je bil videti naš sončni sistem ob nastanku pred približno 4,6 milijarde leti. Asteroidi so namreč ostanki kamnin in snovi oziroma "gradbenega materiala" iz nastanka Osončja. Gre za ostanke, ki se niso vključili ali razvili v planete.

Znanstveniki domnevajo, da zbrani vzorci vsebujejo ogljik in organske snovi, zaščitene pred sevanjem in drugimi okoljskimi dejavniki, ter so tako v enakem ali podobnem stanju kot ob nastanku vesolja. "Organska snov je izvor življenja na Zemlji, a še vedno ne vemo, od kod je prišla,"je dejal vodja misije Makoto Jošikava. Vzorci asteroidnega prahu bi tako lahko pomagali odgovoriti na vprašanje, kako so na Zemljo prišle snovi, ki so omogočile življenje. Znanstveniki domnevajo, da bi lahko te snovi, vključno z vodo, 'prinesli' kometi še v začetkih oblikovanja sončnega sistema.