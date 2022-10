Astronavt nad Azijo v objektiv ujel nenavadna modra mehurčka

Pogled z vesoljske postaje na del Kitajske in tajski polotok. Fotografija je nastala 30. oktobra prejšnje leto, Nasa jo je javnosti pokazala šele slabo leto po zajemu.

Čeprav gre za naravna in pogosta pojava, so predvsem nevihte, ki divjajo nad naš8im površjem, z vesolja malokrat vidne. Bliskanje strel načeloma prekrivajo oblaki, a tokrat so bili med seboj nekoliko oddaljeni, zaradi česar se je svetloba prebila skozi meglico.

"V tem primeru se strela vidi zaradi vrzeli, ki je nastala na vrhu oblaka," je povedal finski znanstvenik, ki se specializira v raziskovanju atmosferskih pojavov, Tero Mielonen. Dodal je, da je šlo verjetno za strelo, ki ni dosegla tal, kakršna je večina.

Drugi vir modre svetlobe je Luna. Zemljin naravni satelit je v času nastanka fotografije ravno pokukal izza obzorja, zato je bilo med njim in ISS atmosfera. Ta je zaradi učinka sipanja, oziroma razprševanja svetlobe, nekoliko spremenila lunino barvo. Zaradi istega učinka je tudi nebo modre barve, piše LiveScience.