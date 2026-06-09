Astronavt slovenskega rodu bo poveljnik misije Artemis III

Misija Artemis III naj bi po prvotnih načrtih po več kot pol stoletja na Luno popeljala prvo človeško posadko - dva astronavta naj bi pristala v bližini njenega južnega pola in tam preživela teden dni -, a je Nasa februarja ta načrt spremenila, piše BBC.

Misija bo tako posadko, poveljnik katere bo astronavt slovenskega rodu Randy Bresnik, ponesla le v nizko Zemljino orbito, malce dlje kot Mednarodna vesoljska postaja ISS, kjer bodo preizkusili pristajalne module za Luno. Nasin administrator Jared Isaacman je ob tem dejal, da bo misija kljub temu najkompleksnejša doslej.

Do spremembe načrta je prišlo zaradi zamud pri raketi Starship Elona Muska in SpaceX-a. Ob tem pa so pri Nasi ocenili, da bi bil polet človeške posadke na Luno prevelik naslednji korak, ne da bi pred tem preizkusili postopek za priklop z lunarnimi pristajalnimi moduli v Zemljini orbiti.