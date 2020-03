Solata, ki jo astronavti gojijo v vesolju, je varna za uživanje

V poročilu, ki so ga objavili v znanstveni reviji Frontiers in Plant Science, so razkrili, da je solata, ki jo gojijo v vesolju, podobne sestave kot tista, ki zraste na Zemlji. Posamezne rastline pa so celo bolj bogate s hranili, kot so kalij, fosfor, natrij in cink.

Zelenjavo so eksperimentalno gojili v posebnem sistemu, kjer so rastline rastle v posameznih zaprtih enotah pod LED svetilkami, astronavti na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) pa so jo preko posebnih cevk zalivali z vodo.