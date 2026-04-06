Znanost in tehnologija

Astronavti se približujejo Luni, kmalu jo bodo obleteli

Cape Canaveral, 06. 04. 2026 08.30 pred eno minuto 2 min branja 64

Avtor:
N.V. STA A.K.
Pogled na Luno z vesoljskega plovila Orion

Astronavti misije Artemis 2 so dosegli območje gravitacijskega vpliva Lune, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. V naslednjih nekaj urah naj bi se vesoljsko plovilo Orion najbolj približalo Luni in jo nato obletelo. Njihov približno šesturni prelet Lune obljublja poglede na oddaljeno stran Lune, ki so bili za 24 astronavtov Apollo, ki so bili pred njimi, pretemni ali pretežko vidni.

Astronavti so v območje gravitacijskega vpliva Lune, kjer gravitacija Lune na plovilo deluje močneje kot zemeljska, vstopili danes ob 6.42 po srednjeevropskem času. Takrat je bilo vesoljsko plovilo Orion po navedbah Nase 63.000 kilometrov oddaljeno od Lune in okoli 373.000 kilometrov od Zemlje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V naslednjih nekaj urah naj bi se vesoljsko plovilo najbolj približalo Luni, na približno 7500 kilometrov. Od tam bodo astronavti lahko hkrati videli Zemljo in Luno in tudi sončev mrk, ko bo iz plovila Orion videti, kako Luna zakrije Sonce.

Če bo vse potekalo gladko, bo štiričlanska posadka, v kateri so ameriški astronavti Victor Glover, Christina Koch in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen, obletela Luno in se odpravila dlje kot katerikoli človek doslej. Trenutni rekord je leta 1970 postavila posadka misije Apollo 13, in sicer na približno 400.171 kilometrih od Zemlje.

Preberi še 'Nekje v sebi čutiš, da to ni Luna, kot si jo vajen videti'

Na Zemljo naj bi se astronavti vrnili v petek, ko naj bi vesoljsko plovilo Orion pristalo v morju.

Prva človeška odprava proti Luni po 50 letih se je s kapsulo Orion na raketi Space Launch System iz ameriškega vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral odpravila v sredo zvečer. Približno 24 ur kasneje je s posebnim manevrom zapustila zemeljsko orbito in odtlej poslala več posnetkov Zemlje in vesolja.

Preberi še Na pol poti do Lune: 'Naš dom je iz vesolja čudovit'

Kaj bodo videli?

Njihov približno šesturni prelet Lune obljublja poglede na oddaljeno stran Lune, ki so bili za 24 astronavtov Apollo, ki so bili pred njimi, pretemni ali pretežko vidni. Čaka jih tudi popoln sončni mrk, saj bo Luna zakrila Sonce, poroča AP. 

"Opazovali bomo Luno, jo nekako kartirali in nato nadaljevali z vračanjem," je za AP dejal direktor leta Judd Frieling. Cilj je lunina baza, polna pristajalnih modulov, roverjev, dronov in habitatov. 

Masturbator
06. 04. 2026 09.41
Luna ne obstaja; je projekcija.
Odgovori
0 0
leviindesnikekci
06. 04. 2026 09.40
Ze to kokodakanje vsak dan bi moralo biti ljudem jasno, da nekaj ne stima... Koliko krat smo videli ze iste vzorce, k vojnah, o "virusih" itd. Prava pralnica mozganov ampak ljudje to potrebujejo, tako so navajeni, vzgojeni, programirani, indoktrinirani.
Odgovori
-2
0 2
Magnezij400
06. 04. 2026 09.40
1969 so pristali na luni pe še zdaj se bojijo kako se bodo vrnili na zemljo hahaha keri bureki vrjemajo da so bili na luni haha
Odgovori
+0
3 3
dark Cat
06. 04. 2026 09.39
A zelenega in kako je zaskrbljen se pa spet ne sme komentirat??.....
Odgovori
+0
1 1
dark Cat
06. 04. 2026 09.37
Spet sam nakladanje o tej luni....vsaki dan
Odgovori
-2
1 3
presrani
06. 04. 2026 09.33
Robi pristaja.
Odgovori
+1
2 1
Arguss
06. 04. 2026 09.33
Čez veliki beli zid na Antarktiki se tudi ne sme pogledat.Zakaj te prestrežejo in vrnejo nazaj.Čisti Truman show za rajo.
Odgovori
-1
4 5
boslo
06. 04. 2026 09.38
Zakaj nisi šel po drugi strani?
Odgovori
-1
0 1
Optimisty
06. 04. 2026 09.33
Kaj pa če vse ni res 🐑
Odgovori
-1
1 2
Watcherman
06. 04. 2026 09.31
Phahahahahahahaha.
Odgovori
+0
1 1
Watcherman
06. 04. 2026 09.31
Glupi ste,da to res ni ali mislite,da,če so pri Luni,da lahko potem kar pristanejo na Luni,če pri tej odpravi niti pristajalnega modula nimajo,ker ni bil namenjen pri tej misiji gre se samo za test za prihodnje misije in odprave neumneži.Lp
Odgovori
+8
9 1
kor22
06. 04. 2026 09.33
eni še vedno mislijo da je luna projekcija
Odgovori
+1
1 0
Magnezij400
06. 04. 2026 09.35
Zakaj bi testiral sej so že pristali KAO na luni? Hahah
Odgovori
-2
1 3
Magnezij400
06. 04. 2026 09.36
Zakaj bi testiral če že imajo izkušnje? Ali je laž da so že pristali na luni?
Odgovori
-4
0 4
Magnezij400
06. 04. 2026 09.29
In kaj bodo zgotovili? Da je luna okrogla?
Odgovori
-5
1 6
Watcherman
06. 04. 2026 09.34
Nimaš pojma malo si preberi zakaj in kako in kaj vse to.Lp
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
06. 04. 2026 09.37
Mrbit ravna🤭
Odgovori
0 0
Magnezij400
06. 04. 2026 09.38
A je okrogla ali ploščata?
Odgovori
0 0
ce.ce
06. 04. 2026 09.27
a navjo pristal k pred 60 leti????
Odgovori
-6
2 8
Yoda
06. 04. 2026 09.28
bilkodebilko
Odgovori
+1
2 1
Magnezij400
06. 04. 2026 09.28
Še zdaj neznajo hahaha
Odgovori
-3
1 4
Watcherman
06. 04. 2026 09.28
Brez pristajalnega modula pri tej odpravi ne se smešit neumni ste 200 na uro?.
Odgovori
+3
5 2
boslo
06. 04. 2026 09.30
Nikogar nikjer, zakaj bi pristali?!
Odgovori
-1
1 2
Watcherman
06. 04. 2026 09.33
Veš kaj je Luna kaj vsebuje in,da nameravajo na njej zgraditi bazo v prihodnosti?????
Odgovori
+2
2 0
DK48
06. 04. 2026 09.25
Fantastično.
Odgovori
+3
3 0
Watcherman
06. 04. 2026 09.23
Kako ste ubogi tisti,ki ne verjamete v te odprave in rakete,ki vzletijo v vesolje logično,da je vse resnično.Lp
Odgovori
+4
10 6
Arguss
06. 04. 2026 09.22
Okol riti v žep brez dotika denarnice 2026.Kr neki.
Odgovori
+2
4 2
testosteron
06. 04. 2026 09.22
Spet preusmerjanje pozornosti od resničnih problemov. Je NASA trdila, da so tehnologijo iz 60ih let nekje izgubili oz. uničili, in da še nadaljnih 20 let ne bodo mogli tja gor - zdaj pa čez noč imajo vse ???...in kar naenkrat imajo denarna sredstva za takšne podvige ?...
Odgovori
-2
4 6
Watcherman
06. 04. 2026 09.27
Kakšne veze ima zdaj iz 60ih s sedanjo,ki je povsem drugačna kaj tebi ni jasno model?
Odgovori
+2
4 2
kolo1982
06. 04. 2026 09.19
Not so quickly...
Odgovori
0 0
Kucel
06. 04. 2026 09.18
Naredijo takšno misijo, toliko milijard in brez pristanka ???
Odgovori
+3
4 1
Arrya
06. 04. 2026 09.15
Kaj sem pri tej misiji ugotovil je, da pogrešam gumb "blokiraj uporabnika" na tej platformi. Ker bi ga stiskal kot zmešan, ker je toliko trolov prisotnih, da je nemogoče imeti normalno debato.
Odgovori
+4
5 1
Kucel
06. 04. 2026 09.14
Vračam se z Lune. Ravnokar me je Artemis obletel.
Odgovori
+1
2 1
boslo
06. 04. 2026 09.27
Si srečal Arjana Pregla?
Odgovori
+1
1 0
