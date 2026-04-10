Znanost in tehnologija

Astronavti se vračajo domov: ogromna padala bodo kapsulo spustila v Pacifik

Houston, 10. 04. 2026 09.38 pred 18 dnevi 4 min branja 52

Avtor:
M.P.
Astronavti misije Artemis 2

10-dnevna zgodovinska misija Artemis 2 teče zadnje kilometre. Četverica astronavtov se bo namreč ob 20. uri po lokalnem času in okoli 2. ure po našem času z žarečo predstavo vrnila na Zemljo. Kapsula Orion bo po načrtih pljusknila v Tihi ocean ob obali San Diega. Tam pa že potekajo zadnje priprave na sprejem četverice astronavtov, ki tlakujejo pot za vrnitev človeštva na Luno.

Število tistih, ki so se približali našemu edinemu naravnemu satelitu in se nato varno vrnili na Zemljo, se bo v petek zvečer povečalo na 28. Nasina kapsula Orion bo namreč predvidoma ob 20. uri po vzhodnem poletnem času in okoli 2. ure po našem času s štirimi astronavti pristala v Tihem oceanu. Tja jo bodo spustila tri ogromna padala.

FOTO: AP
FOTO: AP

Pristanek ob obali San Diega pa bo tako predstavljal konec 10-dnevne zgodovinske misije, ki je ljudi po več kot pol stoletja popeljala okoli Lune. Nasina misija, pri kateri je sicer sodelovalo več mednarodnih partnerjev, pomembno vlogo pa je odigrala tudi Evropska vesoljska agencija, sicer predstavlja velik uspeh, saj je polet, med katerim so astronavti zašli tudi za oddaljeno stran Lune, vsaj na prvi pogled izpolnil vse svoje zadane cilje, poroča Guardian.

Nasa je namreč z misijo dokazala, da lahko znova varno pošilja ljudi do območja Lune ter bo v nadaljevanju gradila na pridobljenem znanju, da bi program Artemis leta 2028 tudi dejansko privedel do vrnitve ljudi na Luno.

Manj spektakularen, a vseeno pomemben mejnik

Čeprav vizualno ne tako zanimiva, kot je bila izstrelitev s Kennedyjeve ploščadi, pa predstavlja tudi vrnitev astronavtov na Zemljo nov pomemben mejnik, ki zahteva zapleteno načrtovanje, natančnost in izvedbo. Pretekli poskusi so Naso navdali z zaupanjem, da bo Orion ob svojem ponovnem vstopu v Zemljino atmosfero prenesel visoke temperature, vodje misije pa so se ob tem odločile tudi za bolj neposredno pot vstopa kapsule, s čimer želijo zmanjšati "toplotni stres".

Nato se bodo začela odpirati Orionova padala, ki so zasnovana tako, da bodo na različnih višinah kapsulo upočasnila do različnih hitrosti. Na položajih pa bodo tudi obalna straža in reševalne ekipe Nase, ki bodo nameščene tako, da bodo pokrile pristajalno območje s premerom približno 890 kilometrov.

Astronavte ob izstopu iz svojega 10-dnevnega doma najprej čakajo zdravniški pregledi, nato pa kratek postanek v vojaški bazi v San Diegu. Četverica se bo od tam odpravila v vesoljski center Johnson v Houstonu, kjer se bodo srečali z družinami.

Zgodbe, ki so že spisale zgodovino in zaradi katerih so tekle solze

Astronavti se na Zemljo vračajo z množico še nevidenih posnetkov in neslišanih zgodb. A že doslej so v svojih javljanjih pokazali, kako čustveno je bilo zanje to vesoljsko popotovanje.

"Ko sem pogledala proti Luni, me je preplavil neizmeren občutek ganjenosti," je v začetku misije dejala astronavtka Christina Koch, ki je dejala, da je ta vesoljski objekt resnično edinstven. "Ko imamo to perspektivo in jo primerjamo z našim domom, se spomnimo, koliko skupnega v resnici imamo. Vse, kar potrebujemo, nam daje Zemlja, in to je samo po sebi nekakšen čudež," je dejala.

Tesen objem astronavtov
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Verjetno najbolj čustven trenutek pa se je zgodil v ponedeljek, ko je posadka predlagala, da se še neimenovani krater na Luni poimenuje po Caroll Taylor Wiseman - pokojni ženi poveljnika misije Reida Wisemana, ki je leta 2020 umrla zaradi raka.

Misija je ob tem postregla tudi z več mejniki. Kochova je namreč postala prva ženska, ki je potovala okoli Lune in nazaj, Jeremy Hansen iz Kanadske vesoljske agencije je postal prvi Neameričan, ki je dosegel ta mejnik, pilot misije Victor Glover pa prva temnopolta oseba.

Skupaj s poveljnikom misije pa so vsi štirje astronavti postavili rekord - od Zemlje so se oddaljili bolj kot kateri koli drug človek.

In kaj vse je šlo med misijo narobe? Na srečo nič večjega, se je pa za eno največjih preglavic astronavtov izkazalo vesoljsko stranišče. Kochova je tako med poletom postala tudi vodovodarka ter začasno uredila to področje z namestitvijo vrečk za zbiranje urina.

In seveda je bil ob tem tudi zabaven trenutek, ko se je pilot misije med prenosom v živo nenačrtovano pojavil brez majice ter javnost navdušil s svojimi mišicami. To je bilo seveda povsem nenamerno, saj se astronavt ni zavedal kamere, ki ga je snemala, sam pa se je po vadbi v vesolju odločil prav pred njo "stuširati".

Kostorog
13. 04. 2026 13.53
In zdaj se bliža el ninjo ki bo vso greznico in drek iz te jenkijevske zamašene zarjavele kante pomešal po oceanu.
Mušmula
10. 04. 2026 18.06
Lepe AI fotke.
Delavec_Slo
10. 04. 2026 16.25
Ok,pol 69 leta niso bili na luni!
Dej nehej noo
10. 04. 2026 15.44
Zguba dnarja in cajta!!!
Watcherman
10. 04. 2026 15.25
Najbolj pametni in razumni čakamo od domišljavih briht kje imate slike,podatke ali vir o ravnem planetu in,da še nikoli nihče ni bil v vesolju phahaha.Lp
galeon
10. 04. 2026 16.18
Brihta pokaž mi na eni fotki Zemljo, ki je izbočena in ploščata, kot ti pametuješ.
Watcherman
10. 04. 2026 14.41
Brihte domišljave trdijo,da je naš planet ploščat ali raven čeprav tega nikoli niso nikjer videli znano je pa tako in tudi dokazano že zdavnaj: Kakšne oblike je Zemlja? Zemlja je tako kot ostali planeti našega Osončja okrogla, vendar ni popolna krogla. Zaradi vrtenja okoli lastne osi je na ekvatorju malce izbočena, na severnem in južnem tečaju pa nekoliko sploščena.
Dej nehej noo
10. 04. 2026 15.38
A to si ti nek prebral brihta???al to iz tvojih sivih celic zraslo?
galeon
10. 04. 2026 16.05
Brihta razlož mi kako to, da je na vseh vaših fotkah Zemlja okrogla, ti pa vidiš izbočeno in ploščato. To je nova znanost.
galeon
10. 04. 2026 14.37
In zemlja se vrti okoli svoje osi s 1600 km/h, potniško letalo pa na njej pristaja s hitrostjo 230 km/h. Samo ovce to razumete.
Watcherman
10. 04. 2026 14.44
Brihta nekaj zate: Zemlja z veliko hitrostjo potuje okoli Sonca in se vrti okoli osi, pa vendar vseh teh silnih hitrosti ne občutimo.
Watcherman
10. 04. 2026 14.45
Za to obstajata dva razloga. Prvi je, da sta Zemljina pot okoli Sonca in njeno vrtenje gladka. "Če ste v avtomobilu in po avtocesti vozite s konstantno hitrostjo, bi, če bi zaprli oči in izključili hrup, imeli občutek, da mirujete," je za Live Science povedala Stephanie Deppe, astronomka iz observatorija Vera C. Rubin v Čilu. Le če pritisnete na zavoro, veste, da se gibljete. Ker pa vozilo ohranja stalno hitrost, imate občutek, da se ne premika, še posebej če je cesta gladka in ravna, vzmetenje avtomobila pa dovolj dobro, da absorbira tresljaje. Že od časov Galilea in Newtona vemo, da absolutno gibanje ne obstaja, je dejal Greg Gbur, profesor fizike in optike na Univerzi v Severni Karolini. "Galileo si je zamislil miselni eksperiment, v katerem se je znašel v notranjosti ladje. Če ladja pluje po mirni vodi, v njeni notranjosti v skladu z zakoni fizike ne boste opazili nobene razlike v primerjavi z ladjo, ki je zasidrana v pristanišču." Tako kot v ladji (ali v avtomobilu) se tudi vse na Zemlji premika skupaj z nami. Če na avtocesti odprete avtomobilsko okno, vas bo v obraz udarilo na milijone molekul zraka, kar boste občutili kot veter. Toda v avtomobilu z zaprtimi okni se zrak v njem premika skupaj z vami in vetra ne čutite. Podobno se tudi ozračje našega planeta giblje enako hitro kot mi – torej je glede na nas nepremično.
Watcherman
10. 04. 2026 14.46
Drugi razlog, zakaj ne občutimo vrtenja Zemlje, je gravitacija. "Gravitacijska sila, ki nas drži na Zemlji, je veliko močnejša od sile, ki bi nas vrgla v vesolje," je pojasnila Deppe. Občutek, da vas vleče ven iz vrtiljaka ali avtomobila v ovinku, je posledica dveh sil. Tista sila, ki nas potiska navzven, se imenuje centrifugalna, tista, ki nas sili, da se premikamo po krožnici, pa centripetalna. Tudi Zemljino vrtenje vse stvari vleče navzven, vendar je sila, ki vse drži prilepljeno na tla (gravitacija), močnejša od te sile. "Gravitacijski pospešek na površini Zemlje znaša približno 9,8 metra na sekundo v sekundi (oziroma metra na kvadrat sekunde), njegovo zmanjšanje zaradi vrtenja Zemlje na ekvatorju, kjer se stvari gibljejo najhitreje, pa je zelo majhno, 0,03 metra na sekundo v sekundi, kar je sicer merljivo, vendar zelo malo v primerjavi z gravitacijo, ki jo čutimo, zato tega zmanjšanja ne opazimo," je dejal Gbur. Smo pa zaradi tega zmanjšanja gravitacijskega pospeška na ekvatorju za malenkost višji in malenkost lažji, vendar ne hodite na ekvator, če želite zrasti ali shujšati. Nihče ne bo opazil. Niti vi. Lahko bi rekli, da nas gravitacijska sila sili, da padamo proti zemeljskemu središču (to nam preprečujejo tla) z gravitacijskim pospeškom, centripetalna nas sili, da skupaj s tlemi in vsem ostalim krožimo okoli Zemljine osi, centrifugalna sila pa bi nas najraje vrgla v vesolje. Na našo srečo so vse te sile med seboj uravnotežene in tako ostajamo na mestu. Če bi bilo drugače, ne bi bilo ne Zemlje ne nas.
Watcherman
10. 04. 2026 14.46
Ne rezumeš fizike kot sem že napisal brihta.
Watcherman
10. 04. 2026 14.47
Tako,da nimaš pojma o pojmu o tem.Lp
Watcherman
10. 04. 2026 15.10
Samo pametni to razumemo neumni pa ne.Lp
Watcherman
10. 04. 2026 15.30
galeon si se šel jokcat od sramu ali si se samo skril?
gullit
10. 04. 2026 15.35
Watcherman, čeprav ni to moje področje, ste zapisali zelo zanimive podatke ter predvsem razumljive tudi za nas laike. Hvala. Zato z veseljem berem tudi komentarje. Lp
Watcherman
10. 04. 2026 15.43
Hvala ni problema.
galeon
10. 04. 2026 15.57
Watc in vse to si prebral na spletu pod rubriko hitrost vrtenja Zemlje. In ker si ovca si vse sprejel.
galeon
10. 04. 2026 16.09
Najlažje je prepisat iz spleta pod rubriko: hitrost vrtenja zemlje.
osservatore
10. 04. 2026 19.29
@watcherman neuspešno razlagaš dejstva galeonu, nekomu z neuspešno zaključeno osnovno šolo, brez osnovnega znanja fizike in buč_manu teorije zarot.
Komentator aligator
10. 04. 2026 14.16
Vse kar potrebujemo nam daje zemlja to je čudež.Kaj pa sonce?Ajej.
bohinj je zakon
10. 04. 2026 14.14
Bili so. Zgoraj.
Podlupo
10. 04. 2026 14.08
Jaz pa verjamem, da so bili v vesolju. Zdaj ja, s to tehnologijo.
Watcherman
10. 04. 2026 14.23
Že prej zdavnaj so bili kaj pa bi NASA počela,če ne bi v vesolje pošiljala zadev razmišljaj malo.Lp
Watcherman
10. 04. 2026 13.55
Tisti,ki ne verjame v to živite kot v kleti in brez znanja v tehnologiji in dela NASA,ki ga izvaja.Lp
Watcherman
10. 04. 2026 13.53
Brihte kaj boste rekle potem,ko bo video,ko se spuščajo s kapsulo in odprtim pedalom za upočasnjeno hitrost,ki se samodejno odpre na določeni višini in pristanek v pacifiku aja vse nateg,laž in pravljica za lahko noč phahahahahahahahahahahaha?.Lp
galeon
10. 04. 2026 13.42
In Nil in Amazonka tečeta v hrib. Pa horizont je viden v višini oči, če si ob morju ali pa na 10 km višine. OVCE.
Watcherman
10. 04. 2026 14.21
Phahaha ne razumeš fizike vesolja in planeta.Lp
galeon
10. 04. 2026 14.30
Wat, ti pa nikol ne boš razumel logike in tistega kar vidijo tvoje oči, ker imaš pokvarjen računalnik v glavi.
FIRBCA
10. 04. 2026 13.22
veliko bolj smotrno bi bilo odkrivati globino morja kod vesolje, ko je potrata denarja.
galeon
10. 04. 2026 13.05
Pravljica iz leta 1969 se ponavlja. Ovce pa verjamejo. In zemlja je ravna in se ne vrti okoli sebe in sonca.
Watcherman
10. 04. 2026 13.59
Poišči si strokovno pomoč model.
Watcherman
10. 04. 2026 14.25
Vrti okoli sebe phahaha?.
osservatore
10. 04. 2026 14.28
@watcherman Galeonu ni več pomoči. Podstrešje je total skisano, pa končana ima 2 razreda osnovne šole. Ravno toliko, da se (s težavo) naučil pisati.
Watcherman
10. 04. 2026 14.35
Res je.
Cobra007
10. 04. 2026 12.54
Junaki! ✨️🌞🍀
SpamEx
10. 04. 2026 12.40
Lepo je videti ta objem. Mogoče bi morali politike poslati na en krog okoli lune da se malo zbrihrtajo
galeon
10. 04. 2026 13.05
In tebe kot vodjo črede ovac.
SpamEx
10. 04. 2026 13.29
ja pravi se oglaša
Milko-reptilko
10. 04. 2026 12.28
bla bla bla niso bli na Luni in pika.
Watcherman
10. 04. 2026 15.34
Navedi kje si našel podatke,da niso bili.
osservatore
10. 04. 2026 12.13
Čakam na komentarje ravnozemljašev in pristašev butn_skale zarot.
osservatore
10. 04. 2026 12.15
In še komentarje Tik Tok znastvenikov.
SpamEx
10. 04. 2026 12.42
😄🤣 pomoje ti ne bo treba dolgo čakati
ivan res grozni
10. 04. 2026 11.58
Uspešen pristanek ni samoumeven, saj toplotni ščit ni zanesljiv. V misiji Artemi1 je bil kar hudo poškodovan. Nasa se je odločila, da ostaja pri tem tipu ščita, saj bi zamenjava zahtevala morda doidatno leto ali več in bo skušala zmanjšati njegovo toplotno obremenitev s krivuljo pristanka z odbojem v atmosferi. Ladja z razgretim ščitom bo napravila skok iz atmosfere, da se ščit nekoliko ohladi preden se ponovno seveda z znižano temperaturo in hitrostjo spusti v atmosfero.
Watcherman
10. 04. 2026 13.57
Tako je.
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Kmetija
