Astronavti domov poslali spektakularne fotografije Zemlje

Štiričlanska posadka zgodovinske misije Artemis 2 se je, zbrana ob svojem prvem obroku po vzletu, javila iz vesolja. Direktor leta pri vesoljski agenciji Nasa Judd Frieling je sporočil, da se astronavti počutijo odlično in da "ni nobenega znaka, da bi imeli kakršne koli težave". Poslali so tudi fotografije Zemlje, na katerih je viden tudi severni sij. Fotografija, ki jo je posredovala NASA, prikazuje sliko Zemlje, ki jo je v petek posnel astronavt Nase Reid Wiseman v kapsuli Orion. Prvo fotografijo so v Nasinem kontrolnem centru v Houstonu opisali kot "opomnik, da ne glede na to, kako daleč gremo, smo še vedno en svet, ki opazuje, upa in sega višje", poroča ameriški medij CNN. Wiseman je po poročanju CNN pojasnil, da je v nekem trenutku kontrolni center njihovo plovilo preusmeril tako, da so lahko videli celotno zemeljsko kroglo. "Lahko si videl Afriko, Evropo. In če si pogledal zelo natančno, si lahko videl severni sij. To je bil najbolj spektakularen trenutek". Na drugi fotografiji je del Zemlje videti skozi eno od oken kapsule Orion.

Fotografije Zemlje AP

Fotografije Zemlje AP





Posadka se sicer iz vesolja še ni javila svojim družinam, a bi se to lahko zgodilo že kmalu. Doslej so bili namreč zaposleni s poletom, a kot so dejali, so imeli čas tudi občudovati poglede iz vesolja. "Imamo čudovit pogled na temno stran Zemlje, ki je osvetljena z Luno," je povedal specialist misije Jeremy Hansen, ki je tokrat v vesolje poletel prvič.

Poveljnik misije Reid Wiseman je ob tem vprašal, kako naj očistijo okna, saj da so jih navdušeni astronavti umazali, ko so skoznje navdušeno opazovali prizore.

Kocheva 'kot netopir' spala pod stropom

Četverica je govorila tudi o "komičnem, a udobnem" spanju v vesolju. Wiseman je povedal, da astronavtka Christina Koch spi z glavo navzdol in "visi kot netopir", Hansen pa, da za vsak slučaj "spi pod zasloni monitorjev", če bi šlo morda kaj narobe. Pilot Victor Glover se je medtem po njegovih besedah zavlekel v ozek kotiček med vesoljsko opremo in stropom vesoljskega plovila. Ob dvigu v vesolje ga je medtem navdušil pogled na Zemljo: "Celoten svet lahko vidite od pola do pola. Vidite lahko Afriko, Evropo in tudi severni sij. To je bil najbolj spektakularen trenutek, zaradi katerega smo vsi za trenutek obstali."

Fotografije iz vesolja Profimedia

Fotografije iz vesolja Profimedia

Fotografije iz vesolja Profimedia

Astronavti v vesolju Profimedia









Poveljnik je ob tem tudi resneje poudaril, da se ekipa zaveda "teže" te zgodovinske misije, ki bo štiri astronavte popeljala dlje od Zemlje, kot se je kdajkoli odpravil kateri koli drug človek. "Pri tej misiji ni nič običajnega. To je Herkulov napor," je dejal. Kochova se je medtem pošalila, da je na misiji postala "vesoljski vodovodar". Spregovorili so tudi o nekaterih težavah z vesoljskim straniščem, ki so jih morali odpraviti.

'Testni polet, ki poteka brezhibno'

Nasa sicer neprestano ponavlja, da Artemis 2 predstavlja predvsem test. Namen misije je namreč ugotoviti, kako se njihov sistem za izstrelitev v vesolje, kapsula Orion in človeška posadka obnašajo v globokem vesolju. S temi podatki bi lahko tako nekega dne astronavte varno poslali tudi na lunino površino. Na novinarski konferenci je vodja znanosti pri misiji Artemis dr. Lori Glaze dejala, da sta tako posadka kot vesoljsko plovilo "zdrava" in "na poti, ki smo jo zasnovali". Dodala je, da bo naslednjih osem dni namenjenih temu, da iz leta iztisnejo vse, "kar nas to plovilo lahko nauči".