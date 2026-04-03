Znanost in tehnologija

Astronavti domov poslali spektakularne fotografije Zemlje

Washington, 03. 04. 2026 06.29 pred 25 dnevi 4 min branja 304

Avtor:
M.P. A.K.
Fotografije Zemlje

Nasa je z javnostjo delila prve fotografije astronavtov, odkar so ti zapustili Zemljino orbito. Domov so poslali tudi prve spektakularne fotografije Zemlje, na kateri je viden tudi severni sij. Vsi se počutijo "odlično", z družinami še niso govorili, bi pa to po besedah vesoljske agencije storili že kmalu. Kljub vsem uspehom pa ob tem Nasa poudarja, da je Artemis 2 navsezadnje predvsem test, ki pa doslej poteka brezhibno. Specialist misije Jeremy Hansen, ki je z misijo v vesolje poletel prvič, je ob tem dejal, da imajo iz kapsule Orion "čudovit pogled na temno stran Zemlje".

Štiričlanska posadka zgodovinske misije Artemis 2 se je, zbrana ob svojem prvem obroku po vzletu, javila iz vesolja. Direktor leta pri vesoljski agenciji Nasa Judd Frieling je sporočil, da se astronavti počutijo odlično in da "ni nobenega znaka, da bi imeli kakršne koli težave".

Poslali so tudi fotografije Zemlje, na katerih je viden tudi severni sij. Fotografija, ki jo je posredovala NASA, prikazuje sliko Zemlje, ki jo je v petek posnel astronavt Nase Reid Wiseman v kapsuli Orion.

Prvo fotografijo so v Nasinem kontrolnem centru v Houstonu opisali kot "opomnik, da ne glede na to, kako daleč gremo, smo še vedno en svet, ki opazuje, upa in sega višje", poroča ameriški medij CNN.

Wiseman je po poročanju CNN pojasnil, da je v nekem trenutku kontrolni center njihovo plovilo preusmeril tako, da so lahko videli celotno zemeljsko kroglo. "Lahko si videl Afriko, Evropo. In če si pogledal zelo natančno, si lahko videl severni sij. To je bil najbolj spektakularen trenutek".

Na drugi fotografiji je del Zemlje videti skozi eno od oken kapsule Orion.

Posadka se sicer iz vesolja še ni javila svojim družinam, a bi se to lahko zgodilo že kmalu. Doslej so bili namreč zaposleni s poletom, a kot so dejali, so imeli čas tudi občudovati poglede iz vesolja. "Imamo čudovit pogled na temno stran Zemlje, ki je osvetljena z Luno," je povedal specialist misije Jeremy Hansen, ki je tokrat v vesolje poletel prvič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poveljnik misije Reid Wiseman je ob tem vprašal, kako naj očistijo okna, saj da so jih navdušeni astronavti umazali, ko so skoznje navdušeno opazovali prizore.

Kocheva 'kot netopir' spala pod stropom

Četverica je govorila tudi o "komičnem, a udobnem" spanju v vesolju. Wiseman je povedal, da astronavtka Christina Koch spi z glavo navzdol in "visi kot netopir", Hansen pa, da za vsak slučaj "spi pod zasloni monitorjev", če bi šlo morda kaj narobe. Pilot Victor Glover se je medtem po njegovih besedah zavlekel v ozek kotiček med vesoljsko opremo in stropom vesoljskega plovila.

Ob dvigu v vesolje ga je medtem navdušil pogled na Zemljo: "Celoten svet lahko vidite od pola do pola. Vidite lahko Afriko, Evropo in tudi severni sij. To je bil najbolj spektakularen trenutek, zaradi katerega smo vsi za trenutek obstali."

Poveljnik je ob tem tudi resneje poudaril, da se ekipa zaveda "teže" te zgodovinske misije, ki bo štiri astronavte popeljala dlje od Zemlje, kot se je kdajkoli odpravil kateri koli drug človek. "Pri tej misiji ni nič običajnega. To je Herkulov napor," je dejal.

Kochova se je medtem pošalila, da je na misiji postala "vesoljski vodovodar". Spregovorili so tudi o nekaterih težavah z vesoljskim straniščem, ki so jih morali odpraviti.

'Testni polet, ki poteka brezhibno'

Nasa sicer neprestano ponavlja, da Artemis 2 predstavlja predvsem test. Namen misije je namreč ugotoviti, kako se njihov sistem za izstrelitev v vesolje, kapsula Orion in človeška posadka obnašajo v globokem vesolju. S temi podatki bi lahko tako nekega dne astronavte varno poslali tudi na lunino površino.

Na novinarski konferenci je vodja znanosti pri misiji Artemis dr. Lori Glaze dejala, da sta tako posadka kot vesoljsko plovilo "zdrava" in "na poti, ki smo jo zasnovali". Dodala je, da bo naslednjih osem dni namenjenih temu, da iz leta iztisnejo vse, "kar nas to plovilo lahko nauči".

Preberi še Ko je vesolje poletela zgodovinska raketa, je on mirno spal

Inženirji so že zabeležili dragocene podatke o poletu, o ročnem letenju Oriona in o ključni strojni opremi za vzdrževanje življenja, kot so čistilniki ogljikovega dioksida.

Direktor leta Ascent Judd Frieling je povedal, da je sistem za izstrelitev Orion postavil natančno tja, kamor so ga želeli poslati v orbito, in da je bila vsaka večja akcija od takrat izvedena po načrtih. Vodja Oriona Howard Hu je medtem dosedanji potek misije enačil s "testno vožnjo avtomobila" in dejal, da so dosegli vse svoje cilje za ročno letenje.

vesolje luna misija artemis 2
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Respublica Butalis
05. 04. 2026 10.06
Zemlja , Sonce, Mesec, vrte se brez kolesec.
Verus
04. 04. 2026 14.06
komaj čakam video posnetek vrteče se zemlje ;)
Verus
04. 04. 2026 14.03
No, pa si predstavljajmo, da so te ludje šli na dopust v Španijo recimo. Iz Slovenije v Španijo. A prva novica je slika letališča v Sloveniji in sporočilo o tem, da si manj sposoben za uporabo wc kot je bil astronavt skoraj 60 let nazaj?
FIRBCA
04. 04. 2026 13.28
vsak telefon naredi boljse slike zanimivo.
petb
04. 04. 2026 13.28
Pa nihče ne pove, kdaj se bodo uspeli vrniti. Sicer pa prvi so letali po vesolju Rusi.
biggbrader
04. 04. 2026 13.06
Golob oravi da je vse to UI.
Arguss
04. 04. 2026 13.01
😅🤣😂😅🤣😂🤑🤑
Arguss
04. 04. 2026 12.45
Se da javno snemat prelet čez veliki beli zid na Antarktiki.Mislim pa kaj je z vami press tv oprani.
Arguss
04. 04. 2026 12.44
Ta slika je AI
devlon
04. 04. 2026 10.24
uuu..kakšen dosežek😅. So sliko izrezali iz osnovnošolskega učbenika ali je AI narisal?
Kostorog
04. 04. 2026 09.20
Boeingom odpadajo vrata, na letalonosilki in artemisu se mašijo stranišča, Iranci vsake toliko sklatijo kakega nevidneža, gumpeca držijo za jajca v ožini, pa še kaj bi se našlo,,,, toliko o veliki kavbojski naciji ki jo vodi oseba zrela za v Dso.
Cervantes Saavedra
04. 04. 2026 10.30
Rusiji se redke sonde, ki jih pošljejo na Mesec, tja zabijejo in nato analizirajo prst 1 m pod površino. ZDA tega še ne zmorejo. Kdaj je Rusija nazadnje poslala kakšno sondo proti Marsu, Jupitru, Plutonu...? Mmm? Da ne govorimo o tem, kaj je Rusija dosegla v 4 letih specialne agresije zoper Ukrajino. Pa o znamenitih ruskih blagovnih znamkah avtomobilov, tovornjakov, ur, hladilnikov, zmrzovalnikov, fotoaparatov, video kamer, mobitelov, toplotnih črpalk, fotovoltaike, vetrnih elektrarn, GPS, osebnih računalnikov… A ti kaj od tega manjka? – Hvala, ker si omogočil zdravilen odziv.
biggbrader
04. 04. 2026 13.08
Rusi so v Kameni dobi. Razen partijakih veljakov.
BRABUS1
04. 04. 2026 09.16
Torej tudi vesoljci marsovci vedo,kdaj je polna ali mlada zemlja,kot mi za luno.
Watcherman
04. 04. 2026 09.05
Ne verjamete in nič ni resnično kajne neverjetno?.
Respublica Butalis
04. 04. 2026 08.49
Prišla je spet pomlad v Republiko Svobodne Butale.
Prelepa Soča
04. 04. 2026 09.16
Republika... Ja, za take, kot si ti, so res Butale, saj se tako imenujejo po tako mislečih, kot si sam. Preberi si Butalce in takoj se boš našel v njihovih vrstah, razmišljanje imaš prav enako, kot Butalci.
Respublica Butalis
04. 04. 2026 11.06
Republiko svobodnih debat.
Respublica Butalis
04. 04. 2026 11.14
Prelepa Soča je najlepša reka naših slavnih Butal.
Respublica Butalis
04. 04. 2026 08.46
Pa ne pozabite tankat. Drug teden bo bencin že 4 EUR…? Da ne bo spet gužve in dolgih vrst na črpalkah..
Respublica Butalis
04. 04. 2026 08.44
Vesele in lepe Velikonočne praznike vsemu občestvu. Amen
Respublica Butalis
04. 04. 2026 08.42
Zanimivo, da prav na praznik največje skrivnosti pridejo, prav iz vesolja… še večje skrivnosti. Res, Hvaljen bodi Jezus Kristus!
Respublica Butalis
04. 04. 2026 08.38
'Zvoki vesolja': spektakularne fotografije s simfonično noto
Minifa
04. 04. 2026 08.42
Kake nam prodajajo zvoki v vakumu..)) v vesolju kjer vlada smrtna tišina..
Watcherman
04. 04. 2026 09.34
Ni res v vesolju ni tišina in nima nobene veze z zrakom ali brez zvoki so lahko v obeh primerih.
OmniLiberalec42
04. 04. 2026 11.01
Povej mi da si volil za jajota, brez da bi mi povedal da si volil za jajota...kako zvok pride do naših ušes?
Respublica Butalis
04. 04. 2026 08.37
Res, izredno spektakularne fotografije. Znanstveno fantastično spektakularne fotografije. Vse je res. Samo verjeti je pa treba. Obvezno in nujno. Vse je harmonija fantazije.
Arrya
04. 04. 2026 08.47
Dobra stvar znanosti je, da ni potrebno verjeti, le razumeti. Ampak za to je potrebno imeti razumne možgane.
Respublica Butalis
04. 04. 2026 08.52
Resnica je očem nevidna. Arija?
Arrya
04. 04. 2026 09.01
Ni Arija, pač pa pirat ki sprašuje Arr ya ... V znanosti so oči smatrane kot zelo nenatančno merilno orodje, ker niso zanesljive in ker je meritev z njimi subjektiva, ampak kaj govorim, saj niti veš ne kaj to pomeni...
Prelepa Soča
04. 04. 2026 09.19
Arrya.... hvala, sem prav razmišljal, kako bi izrazil svoje mnenje glede tega in evo, to je to, kar si napisal.
OmniLiberalec42
04. 04. 2026 11.03
A daj, tip verjetno misli da mu telefon poganjajo škratki ki mu rišejo slikice na ekran..
Respublica Butalis
04. 04. 2026 11.07
Aloha!
Respublica Butalis
04. 04. 2026 11.08
Ti (zgleda) vse veš. (?)
Respublica Butalis
04. 04. 2026 11.10
Tip? Tip-top.
Respublica Butalis
04. 04. 2026 11.12
Znanost je slepa pega luči resnice.
Odgovori
OmniLiberalec42
04. 04. 2026 11.17
Vera pa davek na neumnost.
Odgovori
Arrya
04. 04. 2026 11.25
Pa ti opaziš kako nekonsistenen si? Daj če si že trol se vsaj malo bolj potrudi, da bo vsaj izziv ti odgovarjati. V prvem komentarju si napisal da samo tisti ki verjamemo vidimo kar želimo, ampak ti si pa nad temu in vidiš svet z odprimi očmi. Sedaj pa bluziš o tvoji "resnici", ki jo znanost ne potrjuje. Torej ti tudi slepo vrjameš v svojo resnico ali kaj?
Odgovori
Respublica Butalis
05. 04. 2026 10.02
Miško dragi, ali miška… ni moje resnice ne tvoje resnice je samo ena, univerzalna resnica. Do nje pa pride ko prode čas.
Odgovori
Respublica Butalis
05. 04. 2026 10.05
Resnica je samo ena. In ni ne moja, ne tvoja. Pa sprav se delat kaj koristnega…
Minifa
04. 04. 2026 08.33
V 70 - demdestih in 80 – desetih so na veliko govorili ( sanjali ) kako bomo v prohosti čez 20 ali 30 let imeli postojanke na luni, bivališča ( vmesne postaje ) za polet v globino vesolja, druge planete, pa do danes nič po 69. Letu Nič ali manj kot nič. Verjetno so ali smo spoznali da mi nikoli ne bomo nikamor odšli, da bomo ostali na tej zemlji, v zaporu na odprtem oddelku in..in drug drugemu dokazovali kdo je večji genij, pardon butelji in butelke in to je vse o tej svetovni znanosti ostale pa so slikanice, želje, pravljice kako in kaj na 100 milijonov oddaljenih planetih, ( edino to še znajo )..in velik problem kako upravičiti milijarde za NIČ..Če je leta 69. morda bil to zgodovinski dogodek, je tole danes ena velika žalost kako smo nazadovali in priznali svojo nemoč v zaporu na odrtem oddelku na zemlji. Kjer bomo tudi ostali.
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677