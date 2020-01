Na Mednarodni vesoljski postaji so spekli prve piškote v vesolju. A če bi za hrustljav posladek s koščki čokolade doma potrebovali približno 20 minut, je peka med planeti, zvezdami in galaksijami vzela dobri dve uri. Čeprav so omamno dišali, jih ni nihče poskusil – pripotovali so namreč nazaj na Zemljo, kjer znanstveniki zdaj ugotavljajo, ali so tudi užitni.