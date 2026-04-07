Astronavti zdrsnili za temno stran Lune, sledilo 40 minut napete tišine

Bolj kot so se približevali našemu edinemu naravnemu satelitu, bolj so bili štirje astronavti na vesoljskem plovilu Orion nad njim navdušeni. Ekipam na Zemlji so opisali barve, ki so jih lahko videli na površju Lune. In te, kot so povedali, niso bile zgolj v sivih odtenkih.

Barvni odtenki Lune

Specialist misije Jeremy Hansen je sicer dejal, da so seveda tam tudi različni odtenki sive, a da so bile vmes pomešane tudi druge. Krater Aristarh je imel tako zelene odtenke: "Bilo je edinstveno. Nikjer drugje na tej strani Lune nisem videl ničesar podobnega." Nato pa je opazil tudi veliko rjave barve. Astronavt, ki je na Luno poletel v okviru odprave Apollo 17, Harrison Schmitt pa je za BBC povedal, da je med svojim potovanjem na satelitu našel tudi oranžno zemljo. Ob vrnitvi so s seboj prinesli tudi te vzorce, znanstveniki pa menijo, da gre za mikroskopske steklene kroglice, ki so nastale iz ognjenih fontan lave, ki so se v Luninem vakuumu hitro ohladile.

Luna z misije Artemis 2 Profimedia

Luna, posneta z misije Artemis 2 Profimedia

Druga specialistka misije Christina Koch je kontroli misije dejala, da je opazovanje Lune "neverjetna izkušnja". "V nekem trenutku me je pogled nanjo celo ganil. Luna je resnično svoje lastno telo v vesolju. Je resničen kraj in ko imamo to perspektivo in jo primerjamo z našim domom, Zemljo, nas to preprosto spomni, koliko skupnega imamo," je dejala.

40 minut tišine

Pozno ponoči se je nato zgodilo tisto, kar so vsi napovedovali. Astronavti so zašli za oddaljeno oz. temno stran Lune, radijska povezava med njimi in ekipami na Zemlji pa se je prekinila. Tik pred tem so skupinam v Nasinem centru poslali še zadnje sporočilo.

"Vsi tam spodaj. Z Lune vam pošiljamo vso ljubezen," je dejal pilot misije Victor Glover. Sledil je odgovor Houstona: "Se vidimo na drugi strani." Sledila je 40-minutna tišina. V tem času je bila naloga astronavtov opazovati Luno, jo fotografirati in preučevati. Fotografije bodo delili tudi z javnostjo, ki jih nestrpno pričakuje. A že slike, ki so jih objavili doslej, so navdušile svetovne množice.

"Houston Integrity, preverjamo komunikacijo." To so bile prve besede Kocheve, ko je posadka ponovno vzniknila na drugi strani Lune. "Tako lepo je znova slišati Zemljo," je dodala ter nato nagovorila prebivalce Azije, Afrike in Oceanije: "Slišimo, da lahko ob pogledu navzgor vidite Luno. Tudi mi vas vidimo." Houston jim je sporočil: "Pripravljeni smo, da vas pripeljemo domov." Četverica je s tem postavila tudi nov rekord v potovanju človeštva od Zemlje. Tako daleč namreč še nismo bili. Tja so potovali le sateliti. Rekord so sicer podrli že okoli 20. ure po našem času.

Trump astronavte povabil v Belo hišo

Ko so astronavti začeli pošiljati vse svoje podatke iz zadnjih sedmih ur opazovanja na Zemljo, so prejeli tudi klic ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V kratkem pogovoru jih je pohvalil za njihove dosežke in jim dejal, da so s podrtim rekordom za najdaljšo prepotovano razdaljo od Zemlje ustvarili zgodovino: "Ponosna je vsa Amerika. V zadnjem času imamo veliko stvari, na katere smo lahko ponosni, ampak nič ni boljšega od tega, kar počnete vi." Trump je astronavte tudi vprašal o tem, kako je bilo, ko so izgubili stik z Zemljo. Glover je odgovoril, da je izrekel molitev, nato pa da je moral nadaljevati z delom in zabeležil znanstvena opazovanja oddaljene strani Lune.

Posadka misije Artemis 2 FOTO: Profimedia