Znanost in tehnologija

Astronavti zdrsnili za temno stran Lune, sledilo 40 minut napete tišine

Houston, 07. 04. 2026 07.11

Avtor:
M.P.
Luna, posneta z misije Artemis 2

Pozno zvečer je četverica astronavtov na vesoljski kapsuli Orion prispela v Lunino orbito in začela krožiti okoli nje. Po pričakovanjih so ponoči, ko so povsem zašli za naš edini naravni satelit, za kratek čas izgubili tudi stik z Zemljo. "Se vidimo na drugi strani," so bile zadnje besede pred komunikacijskim mrkom, a ta ni trajal dolgo. "Če pogledate navzgor, lahko vidite Luno. Tudi mi vas lahko vidimo," je po 40 minutah tišine dejala specialistka misije Christina Koch. Astronavte je nato pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Bolj kot so se približevali našemu edinemu naravnemu satelitu, bolj so bili štirje astronavti na vesoljskem plovilu Orion nad njim navdušeni. Ekipam na Zemlji so opisali barve, ki so jih lahko videli na površju Lune. In te, kot so povedali, niso bile zgolj v sivih odtenkih.

Barvni odtenki Lune

Specialist misije Jeremy Hansen je sicer dejal, da so seveda tam tudi različni odtenki sive, a da so bile vmes pomešane tudi druge. Krater Aristarh je imel tako zelene odtenke: "Bilo je edinstveno. Nikjer drugje na tej strani Lune nisem videl ničesar podobnega." Nato pa je opazil tudi veliko rjave barve.

Astronavt, ki je na Luno poletel v okviru odprave Apollo 17, Harrison Schmitt pa je za BBC povedal, da je med svojim potovanjem na satelitu našel tudi oranžno zemljo. Ob vrnitvi so s seboj prinesli tudi te vzorce, znanstveniki pa menijo, da gre za mikroskopske steklene kroglice, ki so nastale iz ognjenih fontan lave, ki so se v Luninem vakuumu hitro ohladile.

Druga specialistka misije Christina Koch je kontroli misije dejala, da je opazovanje Lune "neverjetna izkušnja". "V nekem trenutku me je pogled nanjo celo ganil. Luna je resnično svoje lastno telo v vesolju. Je resničen kraj in ko imamo to perspektivo in jo primerjamo z našim domom, Zemljo, nas to preprosto spomni, koliko skupnega imamo," je dejala.

40 minut tišine

Pozno ponoči se je nato zgodilo tisto, kar so vsi napovedovali. Astronavti so zašli za oddaljeno oz. temno stran Lune, radijska povezava med njimi in ekipami na Zemlji pa se je prekinila. Tik pred tem so skupinam v Nasinem centru poslali še zadnje sporočilo.

Misija Artemis 2
FOTO: Profimedia

"Vsi tam spodaj. Z Lune vam pošiljamo vso ljubezen," je dejal pilot misije Victor Glover. Sledil je odgovor Houstona: "Se vidimo na drugi strani." Sledila je 40-minutna tišina.

V tem času je bila naloga astronavtov opazovati Luno, jo fotografirati in preučevati. Fotografije bodo delili tudi z javnostjo, ki jih nestrpno pričakuje. A že slike, ki so jih objavili doslej, so navdušile svetovne množice.

"Houston Integrity, preverjamo komunikacijo." To so bile prve besede Kocheve, ko je posadka ponovno vzniknila na drugi strani Lune. "Tako lepo je znova slišati Zemljo," je dodala ter nato nagovorila prebivalce Azije, Afrike in Oceanije: "Slišimo, da lahko ob pogledu navzgor vidite Luno. Tudi mi vas vidimo."

Houston jim je sporočil: "Pripravljeni smo, da vas pripeljemo domov."

Četverica je s tem postavila tudi nov rekord v potovanju človeštva od Zemlje. Tako daleč namreč še nismo bili. Tja so potovali le sateliti. Rekord so sicer podrli že okoli 20. ure po našem času.

Trump astronavte povabil v Belo hišo

Ko so astronavti začeli pošiljati vse svoje podatke iz zadnjih sedmih ur opazovanja na Zemljo, so prejeli tudi klic ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V kratkem pogovoru jih je pohvalil za njihove dosežke in jim dejal, da so s podrtim rekordom za najdaljšo prepotovano razdaljo od Zemlje ustvarili zgodovino: "Ponosna je vsa Amerika. V zadnjem času imamo veliko stvari, na katere smo lahko ponosni, ampak nič ni boljšega od tega, kar počnete vi."

Trump je astronavte tudi vprašal o tem, kako je bilo, ko so izgubili stik z Zemljo. Glover je odgovoril, da je izrekel molitev, nato pa da je moral nadaljevati z delom in zabeležil znanstvena opazovanja oddaljene strani Lune.

Posadka misije Artemis 2
FOTO: Profimedia

Na Trumpovo vprašanje, kaj je bil najbolj nepozaben del tega zgodovinskega dne, pa je poveljnik misije Reid Wiseman odgovoril, da je "zagotovo zelo poseben za nas vse" klic predsednika. Nato pa je nadaljeval: "Videli smo prizore, ki jih ni videl še noben človek, niti astronavti misij Apollo. In to je za nas neverjetno." Opisal je tudi, kako so opazovali sončev mrk.

Za konec je Trump četverico po končanju misije povabil na obisk v Belo hišo. "Tudi jaz sem bil precej zaposlen, kot veste, ampak zagotovo si bom našel čas," je dejal Trump.

artemis 2 luna misija vesolje nasa astronavti

40 minut popolne odrezanosti od Zemlje

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PARTIZAN PEPE
07. 04. 2026 08.59
Nehite bluzit teli kekci niso videl lune drugje kot z ekrana
Anion6anion
07. 04. 2026 08.59
In zdaj Trump misli, da je luna njegova.
progresivnidaveknastanovanja
07. 04. 2026 08.58
pričakujemo slike ostankov prejšnje odprave :)
Anion6anion
07. 04. 2026 08.57
A zdrsnili so? Torej je na luni led???? Ali vsaj poledica ? Res ste nori s takimi naslovi.
DAEMONIUM
07. 04. 2026 08.55
"Glover je odgovoril, da je izrekel molitev"??? V naši vukojebini to pomeni da je Janšist in takšne bi seveda Golob takoj počistil v slogu prednikov iz leta 1945!
DAEMONIUM
07. 04. 2026 08.55
"Glover je odgovoril, da je izrekel molitev"??? V naši vukojebini to pomeni da je Janšist in takšne bo seveda Golob takoj počistil v slogu prednikov iz leta 1945!
Wolfman
07. 04. 2026 08.53
Ena mikro samcata napakica in reševali jih bodo lahko le še marsovci!
GAYPROPAGANDA
07. 04. 2026 08.47
Izjemen čas biti živ in spremljati takšne dosežke človeštva. Večina ljudi v zgodovini ni niti vedela da živimo v vesolju in na planetu. Znanost je zakon.
PARTIZAN PEPE
07. 04. 2026 08.58
Daj luč pržgi
fizelj2
07. 04. 2026 08.44
Trump jih je vprašal če iz Lune vidijo Hormuško ožino
asdfghjklč
07. 04. 2026 08.43
Edina dobra stran oranžnega je, da ta pritiska na Naso, da čim prej pošljejo človeka na Luno. Od kennedya dalje nobenemu to ni bilo v interesu. Trump je v prvem mandatu podpisal direktivo, da morejo ZDA čim prej poslati človeka na Luno, takrat je tudi zaživel Artemis. Je pa res, da so tudi prejšnji predsedniki pripomogli k svojemu delu - Bush mlajši je aktiviral program Constellation (2005), ki pa ga je Obama (2010) preklical in sta iz tega nastala projekta za (današnjo) SLS raketo in Orion kapsulo. Artemis je uradno zaživel leta 2017 (Trump), kjer je leta 2019 nakazal Nasi 1,6 mrd dolarjev. Do danes je projekt Artemis stal že 97 mrd usd. Za primerjavo, Apollo program je takrat stal 28 mrd usd, kar bi danes stalo 280 mrd usd, preračunano z inflacijo in vrednostjo dolarja med takrat in danes. Apollo je takrat bil glavni projekt ZDA, zato so vse inženirje, znanstvenike in ostale "zmetali" v Apollo program. Skupaj je bilo to okoli 400.000 ljudi, ki so zajemali nasine zaposlene, inženirje, tehnike, znanstvenike, delavce v tovarnah, zunanje podjetnike (boeing, north american aviation itd), od tega je bilo okoli 35.000 samo nasinih zaposlenih. Za primerjavo še to, v Artemis program je vključenih okoli 40.000 ljudi vse skupaj in to sploh ni glavni projekt ZDA.
GAYPROPAGANDA
07. 04. 2026 08.41
Srečno pot domov astronavti! Izjemen dosežek za človeštvo!
St. Gallen
07. 04. 2026 08.39
gredo koliciti parcele, ki bodo ponovno na prodaj
Klovni...
07. 04. 2026 08.39
Takšne slike lune naredi vsak povprečen fotograf z malo boljšo optiko v objektivu.... Tako da
Gustibus
07. 04. 2026 08.35
Astronavti so za luno.
Optimisty
07. 04. 2026 08.35
se pravi 57 let nazaj s slabšo tehnologijo so pristali na luni...danes z boljšo tehnologijo ne gre ampak samo obhod..zanimivo.
arctic
07. 04. 2026 08.35
pa sej smo pristal na luni vmes o cem ti sanjas
GAYPROPAGANDA
07. 04. 2026 08.42
Ne razumeš. Pred 60 leti so tvegali mnogo več, ker je šlo za vesoljsko tekmo z Rusijo. In tudi NASA budget je bil mnogo višji.
Optimisty
07. 04. 2026 08.45
no ja.....ideologija. pac moje mnenje
Animal_Pump
07. 04. 2026 08.34
Kok so mi smešni ti internet znanstveniki. Verjamejo v neke sataniste pa reptiljance...pa kako nas čipirajo pa zaprašujejo...zastrupljajo hrano, da postajamo zombiji...verjamejo v neko ravno zemljo...pa, da je Luna projecirana...pa sonce leta po zemlji gor in dol. Da so pa oni en krog okrog Lune naredili...ne ne...to pa ne...znanstvena fantastika. Je pa cilj dosežen. Ko bodo bombe padale...pa vojne divjale...bo folk selfije delal...pa govoril...da je to REAL umetna inteligenca.
asdfghjklč
07. 04. 2026 08.50
Saj vejo, saj niso tako neumni ... moti jih dejstvo, da to vse počnejo in odkrivajo po večini američani ... Če bi rusi ali pa kitajci, bi jim takoj verjeli.
Animal_Pump
07. 04. 2026 08.57
Ja se strinjam...lahko gredo po tolažbo na INSAJDER...Če tistim zgodbicam tam verjamejo...mi je bolj jasno..zakaj je tole mučno za njih.
Žrtev
07. 04. 2026 08.32
Če vam kdo razlaga da je pristanek na Luno FEJK, se strinjajte. Tako lahko z debato zaključimo in ti "raziskovalci" lahko gredo početi kaj bolj pametnega. In ne mi zdaj razlagat, da je FEJK, ker se strinjam.
supplement
07. 04. 2026 08.31
kar se tice slik,pojdite v McDonald's,naročite sebi izdelek na sliki in bote vidli kaj dobite????? hahahhhh
osservatore
07. 04. 2026 08.30
Spet pričakujemo vrsto "inteligentnih" komentarjev od ravnozemljašev, strokovnjakov za fiziko in but_cev zarote s kočanimi dvemi razredi osnovne šole.
Trikrat cepljen
07. 04. 2026 08.28
V digitalni dobi (vsaj že 30 let), bi pričakoval direktne - live prenose.
Animal_Pump
07. 04. 2026 08.39
Zanimivo...vse razne filmčke o zarotah si našel...Direktnega prenosa ARTEMIS pa ne??? Zanimivo...
