Astronavtka s slovenskimi koreninami se vrača – prihaja nadomestna ekipa

Astronavta Butch Wilmore in Suni Williams sta na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) že devet mesecev. Njuna vrnitev na Zemljo je namreč naletela na več težav – v kritičnem trenutku so odpovedali potisni motorji, v pogonskem sistemu vesoljskega plovila je puščal helij. Njihova vrnitev na Zemljo je bila tako odložena za več tednov, ko sta vesoljska agencija Nasa in Boeing skušala razumeti nastale težave.