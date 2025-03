Astronavtka slovenskega rodu končno nazaj na Zemljo

Sunita Williams in Barry Wilmore se vračata s kapsulo podjetja SpaceX, s katero so v nedeljo na ISS prispeli ameriška astronavta Anne McClain in Nichole Ayers, Japonec Takuya Onishi in ruski kozmonavt Kiril Peskov. S kapsulo se vračata tudi ameriški astronavt Nick Hague in ruski kozmonavt Aleksandr Gorbunov.

Plovilo se je od ISS ločilo ob 6.05 po srednjeevropskem času. Kapsula bo pristala ob obali Floride okoli 23. ure po srednjeevropskem času, nato pa bo posadko pobralo reševalno plovilo.