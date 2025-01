Astronavtka slovenskega rodu: 'Skušam se spomniti, kako je hoditi'

V pogovoru z dijaki iz srednje šole Needham, ki jo je leta 1983 tudi sama končala, je dejala, da je v vesolju zabavno in da je vesela, da lahko svoje izkušnje na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) deli z ostalimi ljudmi, ki so na Zemlji.

"Zdaj sem tu zgoraj že precej dolgo in skušam sem se spomniti, kako je hoditi. Že dolgo nisem hodila, se usedla, ulegla. Tukaj ti tega ni treba. Lahko preprosto zapreš oči in lebdiš tam, kjer si," je astronavtka Sunita Williams na vprašanje srednješolca o tem, kakšen je občutek mikrogravitacije v vesolju. Dejala je, da je občutek podoben plavanju ali letenju.

Pravi, da je ta izkušnja spremenila njen odnos z družino. "Moja mama je že precej v letih in zato skušam, kolikor je mogoče, biti v stiku z njo in ostalimi. Mislim, da se s svojo mamo pogovarjam praktično vsak dan. Pokličem jo in preverim, kako je. Je malce drugačen odnos, kot sva ga potencialno načrtovali zadnjih nekaj mesecev. Ampak nekako gre," je dejala. Njena mama Uršulina Bonnie Pandaya, rojena Zalokar, je slovenskega rodu, rojena in odraščala pa je v Clevelandu, kjer je največja slovenska skupnost v ZDA.

Prav zaradi možnosti, da se vsak dan sliši s svojimi domačimi na Zemlji in zaradi precej natrpanega urnika, se ne počuti izolirano od sveta.

Williamsova je z Wilmore sta na Mednarodno vesoljsko postajo poletela junija letos. Oba sta pred tem prestala zdravniške preglede, prvotni plan pa je bil, da bosta v vesolju ostala le osem, največ 10 dni. A se je zapletlo, potem ko so na vesoljskem plovilu Boeing Starliner zaznali tehnične težave. Pot na Zemljo so od takrat morali večkrat prestaviti. Namesto junija lani se bosta predvidoma domov vrnila šele letos.

Plovilo SpaceX Crew-9 Dragon, s katerim se bosta astronavta vrnila, se je proti ISS odpravilo novembra z namenom, da februarja astronavte pripelje domov. Toda, ker bosta astronavta, ki bosta zamenjala trenutna astronavta, proti Mednarodni vesoljski postaji poletela šele konec marca ali aprila, se Williamsova in Wilmore do takrat še ne moreta vrniti domov.