Astronavtka v objektiv ujela redkega 'rdečega duha'

Nichole Ayers , ameriška astronavtka na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), je v četrtek med preletom vesoljske postaje nad nevihtnim sistemom, ki se je dvigal nad predelom Mehike in jugom ZDA, posnela presenetljivo fotografijo. "Ko smo zjutraj leteli nad Mehiko in ZDA, sem ujela tega rdečega duha," je navdušeno nad fotografijo na družbenem omrežju zapisala Nasina astronavtka.

"Imamo odličen pogled nad oblaki, zato lahko znanstveniki tovrstne slike uporabijo za boljše razumevanje nastanka, značilnosti in odnosa TLE do neviht," je ob fotografiji še zapisala Ayersova. V zadnjih nekaj letih je Nasa prek posebnega projekta javnost prosila, naj posreduje posnetke tovrstnih pojavov, navaja portal Space.com. Na ta način so želeli zbrati podatke, s katerimi bi lahko bolje raziskali takšne dogodke.

TLE so sicer vrsta vizualnih pojavov, ki se pojavljajo v zgornjih plasteh atmosfere med nevihtami, med njimi pa so tudi modri bliski in svetlobni obroči, ki spominjajo na neznane leteče predmete. Čeprav še vedno redki, pa so sicer najpogostejši pojavi TLE prav rdeči duhovi. V rdeče se obarvajo zaradi dušika v zgornjih plasteh atmosfere.