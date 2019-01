Astronom med opazovanjem krvave lune v objektiv ujel trk meteorita

Prvič v zgodovini opazovanja vesolja se je tako zgodilo, da so navdušenci med luninim mrkom zaznali trk meteorita. Na to so opozorili uporabniki družbenih omrežij, ki pa so bili sprva prepričani, da gre za napako. A ko je na Twitterju Nizozemec Christian Froschlin objavil animacijo dogodka, je bilo jasno, da gre za edinstven primer.

Froschlin, sicer ljubiteljski astronom, je s svojo opremo ujel potencialno najbolj jasne podobe trka.