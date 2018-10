Astronomi odkrili enormno nadjato galaksij iz zgodnje zgodovine vesolja

"Običajno so tovrstne strukture značilne za nižje rdeče premike, kar pomeni, da je imelo vesolje veliko več časa za razvoj in izgradnjo tako ogromnih stvari," je pojasnila vodilna avto rica študije, objavljene v dnevniku Astronomija in astrofizika. Rdeči premik je v fiziki in astronomiji pomanjšanje frekvence svetlobnega sevanja nekega telesa.

Gre za prvo odkritje tako ogromne strukture, ki je nastala zgolj dve milijardi let po velikem poku, je pojasnila raziskovalka z Znanstvenega observatorija za astrofiziko in vesolje v italijanski Bologni Olga Cucciati .

Astronomi so nadjato Hiperion, ki se nahaja v ozvezdju Sekstant, odkrili z analizo obsežnega števila podatkov, ki so jih pridobili s pomočjo spektrografa VIMOS. Ta omogoča edinstven 3D zemljevid razporeditve več kot 10.000 galaksij v oddaljenem vesolju.

Hiperion je sicer glede velikosti primerljiv z bližnjimi nadjatami, vendar ima zelo drugačno strukturo, so v študiji pojasnili raziskovalci.

"Nadjate, ki so bližje Zemlji, težijo k bolj strjeni razporeditvi mas z jasnimi strukturnimi značilnostmi," je povedal soavtor študije iz univerze v Kaliforniji Brian Lemaux. "V Hiperionu pa je masa razporejena veliko bolj enakomerno v niz povezanih prostorov z ohlapno zvezo galaksij," je pojasnil.

Ta pojav je najverjetneje rezultat dejstva, da so bile bližnje nadjate gravitaciji izpostavljene milijarde let več kot Hiperion in so imele tako na voljo več časa, da so se mase združile na strjena območja. Ta proces je namreč v veliko mlajšem Hiperionu potekal veliko manj časa.

Prapok ali veliki pok je v fizikalni kozmologiji znanstvena teorija nastanka vesolja, ki naj bi nastalo z velikansko eksplozijo prostora in snovi pred približno 13,7 milijarde let. S tem pojavom, poznanim kot veliki pok, so se pojavili čas, prostor in energija. Ob poku so se deli te snovi začeli širiti v vse smeri in se širijo še danes. Nastale so galaksije, zvezde in druga nebesna telesa. Galaksije se povezujejo v jate galaksij, te pa se povezujejo v nadjate.