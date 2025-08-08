Odkrili nov planet, od Zemlje oddaljen štiri svetlobna leta

Astronomi so našli nove konkretne dokaze o obstoju velikanskega plinastega planeta, ki se nahaja v zvezdnem sistemu najbližje našemu. Od Zemlje je planet oddaljen štiri svetlobna leta in pol in naj bi bil bližnji sosed našega Osončja. Prav tako bi lahko imel lune, na katerih je mogoče življenje.

Znake planeta v zvezdnem sistemu Alfa Kentavri so odkrili z vesoljskim teleskopom James Webb. Potencialni planet so sicer odkrili že lani, a je nato med nadaljnjimi opazovanji izginil. Astronomi morajo tako zdaj vnovič pogledati in preveriti, ali zagotovo obstaja. Znanstveniki so nad odkritjem navdušeni, saj je ena izmed zvezd tega eksoplaneta podobna našemu Soncu.

Nov planet FOTO: Profimedia icon-expand

"Štiri svetlobna leta so dolga pot, a v galaksijskem smislu zelo blizu. Planet je v naši soseščini. Potuje okoli zvezde, ki je podobna Soncu ter približno enake temperature in svetlobe. To je pomembno, če želimo razmišljati o okoljih, kjer je možno življenje," je dejala izredna profesorica na Univerzi v Oxfordu Carly Howett. V primerjavi z našim Osončjem naj bi bil planet podoben plinskima velikanoma Jupitru in Saturnu. Domnevno ga obdaja gost oblak plina, kar pomeni, da na njem ni mogoče življenje, bi pa lahko v orbiti imel lune, primerne za živa bitja.

