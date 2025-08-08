Svetli način
Znanost in tehnologija

Odkrili nov planet, od Zemlje oddaljen štiri svetlobna leta

Ljubljana, 08. 08. 2025 18.20

STA , L.M.
Astronomi so našli nove konkretne dokaze o obstoju velikanskega plinastega planeta, ki se nahaja v zvezdnem sistemu najbližje našemu. Od Zemlje je planet oddaljen štiri svetlobna leta in pol in naj bi bil bližnji sosed našega Osončja. Prav tako bi lahko imel lune, na katerih je mogoče življenje.

Znake planeta v zvezdnem sistemu Alfa Kentavri so odkrili z vesoljskim teleskopom James Webb.

Potencialni planet so sicer odkrili že lani, a je nato med nadaljnjimi opazovanji izginil. Astronomi morajo tako zdaj vnovič pogledati in preveriti, ali zagotovo obstaja.

Znanstveniki so nad odkritjem navdušeni, saj je ena izmed zvezd tega eksoplaneta podobna našemu Soncu.

Nov planet
Nov planet FOTO: Profimedia

"Štiri svetlobna leta so dolga pot, a v galaksijskem smislu zelo blizu. Planet je v naši soseščini. Potuje okoli zvezde, ki je podobna Soncu ter približno enake temperature in svetlobe. To je pomembno, če želimo razmišljati o okoljih, kjer je možno življenje," je dejala izredna profesorica na Univerzi v Oxfordu Carly Howett.

V primerjavi z našim Osončjem naj bi bil planet podoben plinskima velikanoma Jupitru in Saturnu. Domnevno ga obdaja gost oblak plina, kar pomeni, da na njem ni mogoče življenje, bi pa lahko v orbiti imel lune, primerne za živa bitja.

Nov planet
Nov planet FOTO: Profimedia

Jupiter in še nekaj drugih planetov v našem sončnem sistemu imajo ledene lune, za katere raziskovalci menijo, da bi lahko omogočale življenje. A so vsi ti planeti zelo oddaljeni od Sonca, medtem ko je novoodkriti planet svoji zvezdi sorazmerno blizu.

Astronomi bodo zdaj iskali več znakov o novem planetu. Upajo, da bodo lahko uporabili nov teleskop ameriške vesoljske agencije Nasa, Grace Roman, ki bo začel delovati leta 2027. Do takrat si bodo pomagali z opazovanji teleskopa James Webb s pomočjo spektralnega slikanja, ki bi lahko razkrila, iz česa je planet sestavljen. To bo ustvarilo podrobnejšo sliko o tem, kako je planet videti in kako primerne so njegove morebitne lune za življenje.

devlon
08. 08. 2025 20.07
Ful koristno
ODGOVORI
0 0
Kucel
08. 08. 2025 20.03
+1
Še malo naprej je še en planet. In tako naprej.
ODGOVORI
1 0
Ici
08. 08. 2025 19.59
+2
4 svetlobna leta = cca. 8000 milijard kilometrov.
ODGOVORI
2 0
kolerik
08. 08. 2025 19.48
+2
Bravo, jutri gremo tja. Še na Luni nismo bili.
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
08. 08. 2025 19.03
+4
Lepo. In nezanimivo.
ODGOVORI
6 2
