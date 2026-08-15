Astronomi odkrili povsem nov astronomski objekt

Objekt izvira iz časa približno 660 milijonov let po velikem poku, odkrila pa ga je skupina astronomov pod vodstvom ameriških raziskovalcev. Izsledke opazovanj so nedavno objavili v znanstveni reviji Nature, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.
Odkritje bi lahko po navedbah avtorjev študije pomagalo pojasniti naravo skrivnostnih malih rdečih pik v zgodnjem vesolju. Gre za izjemno svetle kozmične objekte, ki jih James Webb zaznava vse od začetka svojega delovanja leta 2022, in izvor katerih znanstvenike še vedno bega.
"Kaj natanko so ti objekti, ostaja eno od najbolj razpravljanih vprašanj, odkar s teleskopom James Webb opazujemo vesolje," je dejal vodilni avtor raziskave Rohan Naidu z Univerze na Havajih.
Raziskovalci so sicer tokrat iskali odgovor na drugo vprašanje – zakaj James Webb v zelo mladem vesolju vedno znova odkriva svetle galaksije, čeprav naj bi bilo takrat še prezgodaj, da bi lahko zrasle do tako velikih razsežnosti. Med pregledovanjem posnetkov pa je njihovo pozornost pritegnila ena od majhnih rdečih pik.
Sprva so domnevali, da je objekt videti rdeč zaradi prahu. "Ko v vesolju vidimo nekaj zelo rdečega, pogosto domnevamo, da je obdano s prahom, podobnim sajam ali pepelu," je pojasnil soavtor raziskave Robert Simcoe z Tehnološkega inštituta Massachusettsa (MIT).
Podrobnejša analiza podatkov je pokazala, da svetloba objekta pri določenih valovnih dolžinah preprosto izgine. Raziskovalci so tako ugotovili, da njegove rdeče barve najverjetneje ne povzroča prah, temveč vodikov plin.
S tem so lahko pojasnili njegovo barvo, ne pa tudi izjemne količine energije, ki jo oddaja. "Objekta ne more poganjati jedrska fuzija, ki je vir energije v središču vseh zvezd," je pojasnil Naidu.
Z računalniškimi simulacijami so nato ugotovili, da se v središču objekta najverjetneje nahaja črna luknja, obdana z gosto plastjo plina. Prav ta plin naj bi objektu dajal videz zvezde.
Objekt so poimenovali MoM-BH*-1. Oznaka BH in zvezdica se nanašata na angleško poimenovanje "black hole star", številka ena pa nakazuje, da raziskovalci pričakujejo odkritje še več podobnih objektov.
"Vsaka majhna rdeča pika, ki jo zaznamo, bi lahko bila zvezda s črno luknjo," je še dejal Naidu.
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