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Znanost in tehnologija

Astronomi odkrili povsem nov astronomski objekt

Boston, 15. 08. 2026 13.41 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
STA K.H.
Astronomski objekt MoM-BH*-1

Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega Osončja, vendar oddaja kar 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100.000 Sonc.

Objekt izvira iz časa približno 660 milijonov let po velikem poku, odkrila pa ga je skupina astronomov pod vodstvom ameriških raziskovalcev. Izsledke opazovanj so nedavno objavili v znanstveni reviji Nature, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Odkritje bi lahko po navedbah avtorjev študije pomagalo pojasniti naravo skrivnostnih malih rdečih pik v zgodnjem vesolju. Gre za izjemno svetle kozmične objekte, ki jih James Webb zaznava vse od začetka svojega delovanja leta 2022, in izvor katerih znanstvenike še vedno bega.

"Kaj natanko so ti objekti, ostaja eno od najbolj razpravljanih vprašanj, odkar s teleskopom James Webb opazujemo vesolje," je dejal vodilni avtor raziskave Rohan Naidu z Univerze na Havajih.

Raziskovalci so sicer tokrat iskali odgovor na drugo vprašanje – zakaj James Webb v zelo mladem vesolju vedno znova odkriva svetle galaksije, čeprav naj bi bilo takrat še prezgodaj, da bi lahko zrasle do tako velikih razsežnosti. Med pregledovanjem posnetkov pa je njihovo pozornost pritegnila ena od majhnih rdečih pik.

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Sprva so domnevali, da je objekt videti rdeč zaradi prahu. "Ko v vesolju vidimo nekaj zelo rdečega, pogosto domnevamo, da je obdano s prahom, podobnim sajam ali pepelu," je pojasnil soavtor raziskave Robert Simcoe z Tehnološkega inštituta Massachusettsa (MIT).

Podrobnejša analiza podatkov je pokazala, da svetloba objekta pri določenih valovnih dolžinah preprosto izgine. Raziskovalci so tako ugotovili, da njegove rdeče barve najverjetneje ne povzroča prah, temveč vodikov plin.

S tem so lahko pojasnili njegovo barvo, ne pa tudi izjemne količine energije, ki jo oddaja. "Objekta ne more poganjati jedrska fuzija, ki je vir energije v središču vseh zvezd," je pojasnil Naidu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z računalniškimi simulacijami so nato ugotovili, da se v središču objekta najverjetneje nahaja črna luknja, obdana z gosto plastjo plina. Prav ta plin naj bi objektu dajal videz zvezde.

Objekt so poimenovali MoM-BH*-1. Oznaka BH in zvezdica se nanašata na angleško poimenovanje "black hole star", številka ena pa nakazuje, da raziskovalci pričakujejo odkritje še več podobnih objektov.

"Vsaka majhna rdeča pika, ki jo zaznamo, bi lahko bila zvezda s črno luknjo," je še dejal Naidu.

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KOMENTARJI16

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jast123
15. 08. 2026 15.39
glede na to da vročina ni posledica fuzije kot na našem soncu, verjetno ni na sredini črne luknje ampak bela luknja, ki jo bodo odkrili čez 25 let. to vam povem, ker nisem iz tega planeta Zemlja
Odgovori
-1
1 2
Podlesničar
15. 08. 2026 15.41
Na katerem oddelku si?
Odgovori
0 0
Vakalunga
15. 08. 2026 15.33
Pravljice za lahko NOČ..) ežko se je sprijazniti z dejstvom, da smo ujetniki na zemlji na zaprtem oddelku kjer se cufamo za % in drug drugemu dokaujemo kdo ima večjega ali se prepiramo ot Bolhe napsu čigav je pes ).. Gospoda naša znanost je dosegla maximum kar se pravljic o milijoniH svetlobnih let oddaljenih planetih tiče, o nekem velikem dosežku kako bomo mi kje in kdaj na aj odšli,..ko je vsem jasno, da iz te zemlje nikoli, pudarjam nikoli ne bomo nikamor odšli, garantiram pa, da bomo se pa tu na tej kugli kjer nas bo kmalu preveč in hrane ne dovolj požli kot KANIBALI..
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-1
1 2
Podlesničar
15. 08. 2026 15.41
Noben znanstvenik ni nikoli rekel, da bomo odšli na kak oddaljen planet... 🤣
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-1
1 2
Vakalunga
15. 08. 2026 15.50
Da ti osvežim spomin v 70 deseth so na veliko razglašali kako bomo po letu 2000 prek Lune umetne vesoljske postaje osvajali in hodili na oddaljene planete tako so napovedovali pa smo obstali na mestu, ker smo spoznali, da mi nikoli ničesar več ne bomo dosegli kar smo in tu se vsa ta vesoljska znanost konča. Nasa pa je postala prava CERKEV samo vernikov je čedalje manj..edino delo kako opravičiti svoje porabljene milijarde ker kmalu bod slikanice milijon ali 100ali 10000 svetlobnih let oddaljenih planetov premalo..
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+0
1 1
Podlesničar
15. 08. 2026 15.56
V znanstvenih krogih ni bilo nikoli govora, da bomo hodili na kakšne oddaljene planete... vsaj google uporabi, preden klatiš neumnosti. Pa tudi sicer, smo že zelo daleč od 70ih...
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0 0
rok1211
15. 08. 2026 15.06
Vrhunsko! Kdo ve, kaj vse nas še čaka neodkrito.
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+4
6 2
Hihitalec
15. 08. 2026 14.58
Raje porihtajte zemljo
Odgovori
-6
1 7
Slavko BabIč
15. 08. 2026 14.50
Kaj pa če je to subjekt?
Odgovori
-4
1 5
St. Gallen
15. 08. 2026 15.25
Bolj pomembno je, da ni suspekt
Odgovori
-1
0 1
Matejv1983
15. 08. 2026 14.29
ma tile tudi kr neki glimujo in nas farbajo
Odgovori
-11
3 14
seronja80
15. 08. 2026 14.47
ti že veš.. še osnovno črkovanje ti ne gre ravno od rok
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+6
10 4
tmj
15. 08. 2026 14.20
pri vseh teh stvareh vedno menijo, predvidevajo, dokazano fizikalno pa je bolj malo ...se mi zdi da se na zemlji vseh stvari ne zanjo razjasnit kako bodo potem stvai v vesolju ..
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-7
5 12
bibaleze
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