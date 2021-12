Astronomi odkrili žgoči eksoplanet, katerega leto traja le osem ur

"Nekaj ​​takšnih planetov že poznamo, vendar pa njihov izvor trenutno ni znan," je za The Independent dejala znanstvenica Kristine Lam iz Nemškega centra za vesoljsko letalstvo je povedala . "Z merjenjem lastnosti planeta ultra kratke dobe lahko dobimo vpogled v zgodovino nastanka in razvoja sistema," dodaja.

Planeti "ultra kratke dobe" so majhni, kompaktni svetovi, ki se okoli svojih zvezd vrtijo na zelo kratki razdalji. Tako je njihovo potovanje po orbiti krajše od 24 ur. Planet, katerega eno leto je dolgo le pičlih osem ur, so poimenovali GJ 367 b. Odkriti eksoplanet je približno tako velik kot Mars. Njegova masa pa je za pol manjša od mase Zemlje, zaradi česar je eden najlažjih planetov, ki so jih do zdaj odkrili. Tako se odkriti planet uvršča v peresno lahko kategorijo.

Eden najlažjih planetov, ki so jih do sedaj odkrili.

Zvezda, okoli katere kroži GJ 367 b, je od našega sonca oddaljena 31 svetlobnih let. Ekipa je med opazovanjem planeta ugotovila, da je GJ 376 b kamniti planet ter da je njegovo jedro verjetno sestavljeno iz železa in niklja, podobno kot v notranjosti Merkurja. "Velika gostota kaže, da na planetu prevladuje železno jedro," je dejal Szilárd Csizmadia iz nemškega letalskega centra. "Te lastnosti so podobne lastnostim Merkurja, s svojim nesorazmerno velikim železnim in nikljevim jedrom, ki ga razlikuje od drugih zemeljskih teles v osončju."

Prav tako astronomi predvidevajo, da je na planetu zaradi izjemne bližine zvezde, okoli katere kroži, kar 500-krat več sevanja kot na Zemlji. Zaradi tega lahko na delu planeta, ki je obrnjen proti zvezdi, temperatura doseže tudi 1500 stopinj Celzija. Kot pravijo raziskovalci, bi pri tako visoki temperaturi vsaka bistvena atmosfera že davno izhlapela, prav tako pa tudi vsi znaki življenja, kot jih poznamo.

GJ 367b se giblje okoli rdeče pritlikave zvezde, ki je za približno polovico manjša od Sonca. Njihova razmeroma nizka temperatura olajša iskanje planetov okoli njih in so nekateri najpogostejši objekti v naši galaksiji. "Ker je ta zvezda tako blizu in tako svetla, imamo dobre možnosti, da vidimo druge planete v tem sistemu," pravi član ekipe George Ricker, višji raziskovalec na Inštitutu za astrofiziko in vesoljske raziskave Kavli pri MIT.