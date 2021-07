Astronomi prvič v zgodovini za črno luknjo zaznali svetlobo

Astronomi so opazili, da svetli izbruhi rentgenskih žarkov izvirajo iz supermasivne črne luknje v središču galaksije, ki je od Zemlje oddaljena 800 milijonov svetlobnih let. Raziskovalci so sicer preučevali značilnost, imenovano korona, vendar pa so teleskopi zaznali tudi nepričakovane "svetlobne odmeve". Ti rentgenski žarki so se držali čudnega vzorca: po svetlih in žarečih rentgenskih žarkih so se pojavili še eni, ki so bili manjši, počasnejši in ki so imeli drugačno barvo, poročajo tuji mediji.

Odkritje potrjuje teorijo Alberta Einsteina o splošni relativnosti. Gravitacijski privlak črnih lukenj je namreč upognil svetlobne žarke okoli sebe, zaradi česar so lahko znanstveniki prvič videli, kaj se skriva za njimi. Roger Blandford , soavtor raziskave, objavljene v reviji Nature, je dejal: "Pred petdesetimi leti, ko so astrofiziki začeli ugibati, kako bi se magnetno polje lahko obnašalo blizu črne luknje, niso vedeli, da bomo nekega dne imeli tehnike, ki nam omogočajo, da lahko Einsteinovo splošno teorijo relativnosti vidimo tudi neposredno v akciji."

Vendar pa so bili ti rentgenski žarki vidni zaradi še ene, manj znane lastnosti črnih lukenj. "Svetlobo lahko vidimo zato, ker črna luknja deformira prostor, upogiba svetlobo in zvija magnetna polja okoli sebe," je pojasnil Wilkins.

Raziskovalci menijo, da se korona začne, ko črna luknja vase posrka plin in se s tem segreje na več milijonov stopinj. Zaradi vročine se elektroni odtrgajo od atomov in tvori ogromna obočna in vrtljiva magnetna polja, ki se ločijo. "To magnetno polje, ki se veže in nato zaskoči blizu črne luknje, segreje vse okoli sebe in proizvaja te visokoenergijske elektrone, ki nato proizvajajo rentgenske žarke," je pojasnil Wilkins.

Toda presenetili so prav tisti manjši utripi. Medtem ko so Wilkins in njegova ekipa opazovali črno luknjo, so opazili, da se zdi, kot da korona utripa. Ti utripi, ki jih povzročajo rentgenski impulzi, ki se odbijajo od velikega diska plina, so prihajali izza sence črne luknje. A ker črna luknja upogne prostor okoli sebe, se okrog nje upognejo tudi rentgenski odsevi, kar pomeni, da lahko žarke opazimo.

"Že več let gradim teoretične napovedi, kako se nam prikazujejo ti svetlobni odmevi," je dejal Wilkins. "Videl sem jih že v teoriji, ki sem jo razvijal, zato sem lahko, ko sem tudi lahko hitro ugotovil povezavo, ko sem jih videl pri opazovanju s teleskopom."