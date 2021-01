Astronomi v realnem času opazovali umiranje galaksije

Z uporabo ALMA (Atacamove velike milimetrske/submilimetrske matrike) – to globalno sodelovanje je največji obstoječi zemeljski astronomski projekt – so astronomi opazovali oddaljeno galaksijo, ki je odvrgla skoraj polovico svojega zvezdastega plina in goriva –"zvezdni izbruh", s katerim se začne smrt galaksije, piše Eso.

Do zdaj je večina astronomov domnevala, da se to zgodi zaradi vetrov, ki izbruhnejo, ko nastanejo zvezde, in črnih lukenj, ki se nahajajo v središču galaksije. Toda nova opažanja kažejo na drugačen vzrok za smrt galaksije. "To je prvič, da smo v oddaljenem vesolju opazili tipično masivno galaksijo, ki tvori zvezde in bo kmalu "umrla" zaradi velikega izliva hladnega plina," je povedala Annagrazia Puglisi, vodilna raziskovalka pri novi študiji.

Ekipa domneva, da je ta spektakularni dogodek sprožil trk z drugo galaksijo. Namig, ki je znanstvenike usmeril k tej teoriji, je bila prisotnost plimovanja. Plimski repi so podolgovati tokovi zvezd in plinov, ki se raztezajo v medzvezdni prostor in nastanejo, ko se dve galaksiji združita. Običajno so prešibki, da bi jih videli v oddaljenih galaksijah. Vendar pa je ekipi uspelo opaziti sorazmerno svetlo lastnost ravno ob izstrelitvi v vesolje in jo prepoznati kot plimski rep.