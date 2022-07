Astronomi v vesolju zaznali nenavaden signal, ki zveni kot srčni utrip

Nenavaden ponavljajoči signal, ki zveni kot srčni utrip, je presenetil astronome. Ta prihaja iz oddaljene galaksije, ki je od našega planeta oddaljena več milijard svetlobnih let. Signal, imenovan FRB 20191221A, je trenutno najdlje trajajoč "hitri radijski izbruh" z najjasnejšim periodičnim vzorcem, kar so jih odkrili do zdaj.

Astronomi na MIT in univerzah po vsej Kanadi in Združenih državah so zaznali nenavaden in vztrajen radijski signal iz oddaljene galaksije, za katerega se zdi, da utripa s presenetljivo pravilnostjo. Srčnemu utripu podoben signal, ki je klasificiran kot hitri radijski izbruh (FRB). Toda ta signal je nekoliko drugačen od ostalih, saj običajno tovrstni signali trajajo največ nekaj milisekund, poroča Sky News. Novi signal pa traja okoli 1000-krat dlje od povprečnega FRB.

icon-expand Novica o odkritju se je pojavila v tednu, ko je Nasa razkrila spektakularen nabor prvih fotografij teleskopa James Webb. FOTO: Shutterstock

Radijski valovi so po navedbah astronomov trajali okoli tri sekunde, pojavili pa so se v razmaku 0,2 sekunde. Gre za jasen periodični vzorec, so dodali ter pojasnili, da je v vesolju zelo malo stvari, ki bi oddajale takšne signale. Ekipa zdaj upa, da bo zaznala še več periodičnih signalov iz tega vira, ki bi jih nato lahko uporabili kot astrofizično uro.