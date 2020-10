Veliki koralni greben od 1995 izgubil polovico koral. Atlantski ocean najtoplejši v 2900 letih

Prizadete so vse vrste koral. Najhujši udarec za največji koralni sistem na svetu so bila masovna beljenja v letih 2016 in 2017."Zmanjkuje nam časa. Takoj moramo močno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov," so zapisali pomorski znanstveniki s Centra odličnosti za študije koralnih grebenov (ARC) v študiji, objavljeni v Proceedings of the Royal Society B.

Preučevali so velikost in zdravje koralnih grebenov med letoma 1995 in 2017, pri tem pa ugotovili, da se je populacija koral vseh vrst in velikosti zmanjšala za več kot 50 odstotkov, študijo povzema BBC.

Najbolj so prizadete razvejane in mizaste korale. Gre za večje, strukturirane sisteme, ki obenem predstavljajo življenjski prostor za številne vrste rib in drugih morskih živali.

Soavtor študije Terry Hughes pravi, da so te vrste koral najbolj prizadela masovna beljenja, ki so poškodovala kar dve tretjini koralnega grebena. Beljenje sicer nastane, ko so korale "v stresu", izključijo alge (zooksantele) iz svojih struktur in prekinejo sožitje, pri tem pa izgubijo barvo, ki jih jo dajejo prav alge. Koralni grebeni si sicer v normalnih razmerah lahko opomorejo, a to traja desetletja.

Študija iz leta 2019 je sicer pokazala, da se poškodovane kolonije le stežka obnavljajo, saj je večina odraslih koral odmrla. "Živahna populacija koral ima na milijone majhnih, otroških koral, poleg tega pa veliko večjih koral," pravi glavni avtor študije Andy Dietzel. "Naši izsledki kažejo, da je Veliki koralni greben sposoben okrevanja, a njegova odpornost je ogrožena v primerjavi s preteklostjo zaradi manjšega števila otroških in velikih odraslih koral."