Najstarejši prednik človeka dobil obraz in pod vprašaj postavil teze o evoluciji človeka

Fosilni ostanki skorajda popolno ohranjene lobanje pripadajo starodavnemu homininu Australopithecus anamensis, ki velja za najstarejšega člana skupine avstralopitka oziroma Australopithecus. Znanstveniki so verjeli, da vrsta prestavlja neposrednega prednika slavne Lucy oziroma vrste Australopithecus afarensis.A novo odkritje to tezo postavlja pod vprašanj.

Ko sta 24. novembra 1974 ameriška paleoantropologa Donald Carl Johanson in Tom Gray pri Hadarju v Afarskem trikotniku v Etiopiji našla ostanke 3,18 milijona let starega okostja vrste afarensisin jo poimenovala Lucy, je ta zaslovela tudi med raziskovalci evolucije človeka, njeni neposredni predniki pa so ostali skorajda pozabljena senca na družinskem drevesu človeka, saj so bili edini ostanki, ki so pričali o njih nekaj zob, kosti in ostankov lobanje.

A vse to je sedaj spremenila najdba lobanje odraslega moškega, ki so ga poimenovali MRD, znanstveniki pa so uspeli celo 'poustvariti njegov obraz'. Fred Spoor z Naravoslovnega muzeja v Londonu je za Guardiandejal, da bi "lobanja lahko postala nova slovita ikona človeške evolucije".