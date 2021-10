Avstralija: za uporabo družbenih omrežij mlajših otrok potrebno soglasje staršev

Zakonodajo bi morala upoštevati tudi podjetja družbenih medijev, ki vključujejo anonimne forume, kot je na primer Reddit, ter aplikacije za zmenke za pametne telefone, kot je Bumble. Avstralija sicer grozi z globo do 6,5 milijona evrov, poročajo tuji mediji.

Kot je sporočila avstralska vlada, bi morale tako platforme družbenih omrežij sprejeti vse razumne ukrepe za preverjanje starosti svojih uporabnikov, med drugim tudi pridobiti soglasje staršev tistih uporabnikov, ki so mlajši od 16 let. Prav tako bi morale platforme pri ravnanju z osebnimi podatki mladoletnikov v prvi vrsti zasledovati največjo korist otrok, piše v osnutku zakonodaje.

Soglasje staršev bi bilo potrebno za uporabnike, ki so mlajši od 16 let.

"Zagotavljamo, da bodo podatki in zasebnost Avstralcev zaščiteni ter da z njimi ravnamo skrbno," je po poročanju CNN dejala avstralska senatorka Michaelia Cash . Ob tem je dodala, da njihov osnutek zakonodaje pomeni, da bodo podjetja strogo kaznovana, če ne bodo izpolnjevala zahtevanega standarda.

Nova pravila bi Avstralijo tako uvrstila med najstrožje države na področju nadzorovanja starosti uporabnikov družbenih omrežij. Popolna pooblastila za preiskavo in izvrševanje kazni pa bi glede na osnutek zakona prejel nadzorni organ za zasebnost, tj. urad avstralskega informacijskega pooblaščenca.

Pomočnik ministra za duševno zdravje in preprečevanje samomorov David Coleman pa je izpostavil, da tudi podatki raziskav pri Facebooku, ki jih je nedavno razkrila žvižgačka in nekdanja zaposlena pri tem tehnološkem gigantu, kažejo, kakšen vpliv imajo lahko platforme družbenih omrežij na telesno samopodobo in duševno zdravje mladih.

Facebookova direktorica javne politike v Avstraliji in na Novi Zelandiji Mia Garlick je medtem dejala, da podjetje že pregleduje predlagani zakon in razume nujo, "da se avstralska zakonodaja o zasebnosti razvija v skladu s hitrostjo razvoja inovacij in novih tehnologij, ki jo doživljamo danes".