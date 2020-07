Avtor umaknjene študije o covidu-19: Bil je ovira pri delu, vse, kar je rekel, je bilo treba preveriti

Dr. Sapan Desai je sredi globalne pandemije novega koronavirusa poskrbel za enega največjih "medicinskih škandalov zadnjega časa". Torej v času, ko je veliko neznank, ljudje pa upajo, da bodo vsaj iz strokovnih krogov prihajale zanesljive informacije, si je privoščil "spodrsljaj", ki v marsičem spominja na kasneje prav tako umaknjeno študijo Andrewa Wakefielda, ki je na podlagi dvomljive raziskave trdil, da je "dokazal" povezavo med cepivi in avtizmom. Študija še danes straši ljudi in poganja odpor proti cepivom, čeprav je bila večkrat ovržena.

Podobno je tudi Desai uspel ljudi prestrašiti ravno v najbolj nepravem času, ko je v boju proti covidu-19 na voljo relativno malo zdravil, strah - tako za zdravje kot ekonomijo - pa velik. Na koncu se je izkazalo, da je nauk njegove zgodbe predvsem v tem, da je lahko tudi znanost slaba, apetiti po slavi pa preveliki.

Desai naj bi imel rad prepoznavnost. Te dni sicer zanj uporabljajo bolj pridevnike, ki se nanašajo na razvpitost kot pozitivno slavo. In v New York Timesu so mu tokrat posvetili izjemno dolg zapis, ki je nastal na podlagi raziskovanja njegove kariere. Poglejmo torej, kdo je mož za zadnjo študijo, ki meče slabo luč na znanost in pomaga vsem, ki sejejo dvom v znanost.

Desai je diplomiral pri devetnajstih, ko je bil star 27 let, je bil že zdravnik z doktoratom. Do leta 2014 ni bil le vaskularni kirurg, dokončal je tudi program MBA in se podal v poslovne vode, ob tem pa je bil še raziskovalec, ki je objavljal v strokovnih publikacijah.

Ko se je pojavil novi koronavirus, je videl priložnost, da še nekoliko izboljša svoj položaj v strokovni skupnosti. Skupaj s sodelavci je objavil dve študiji, najbolj je odmevala tista, ki je trdila, da uporaba hidroksiklorokina za zdravljenje pacientov s covidom-19, prispeva k njihovi smrti. Odmev je bil tako velik tudi zato, ker je to zdravilo propagiral ameriški predsednik Donald Trump, ki je zato postal tarča posmeha in kritik, da podpira uporabo smrtonosne snovi.

Nekoliko manj na očeh javnosti se je nato začel klopčič razpletati. Nekaj tednov potem, ko so drugi raziskovalci po svetu začeli opozarjati, da podatki v študiji ne držijo, sta bili študiji umaknjeni. Izkazalo se je, da Desai surovih podatkov ni skrival le pred svetom, ampak tudi pred avtorji, ki so skupaj z njim podpisali študijo. Je pa zatrdil, da so bili pridobljeni iz množice podatkov družbe Surgisphere, ki jo je na noge postavil v času specializacije.

Zdaj umaknjena študija je povzročila plaz kritik in dvomov, dala je zagon teorijam zarote, javnost se je začela spraševati, koliko je sploh mogoče zaupati strokovnim navodilom sredi pandemije, ki je takrat že začela postajati tudi vse bolj predmet političnih delitev. V ZDA so šle stvari tako daleč, da je začel del strokovnjakov podpisovati peticijo, da se antimalariki izločijo iz nabora zdravil, ki jih uporabljajo za zdravljenje bolnikov s covidom-19, čeprav so drugi podatki kazali, da pomagajo in je umiku nasprotovala tudi FDA.

Umik študi je, tako New York Times, spodbudil nekatere nekdanje sodelavce zdaj 41-letnega Desaija, da javno spregovorijo o njegovem delu. Opisali so ga kot človeka, ki išče bližnjice in pogosto olepša svoje reference in dosežke, da bi hitreje uresničil svoje ambicije.