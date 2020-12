Azteški stolp iz človeških lobanj: arheologi odkrili nov predel in 119 lobanj

Stolp iz človeških lobanj, ki v premeru meri približno pet metrov, so arheologi prvič odkrili leta 2017, vse od tedaj ga počasi odkopavajo. Skupaj so arheologi tu odkrili že na stotine človeških lobanj. Prvotno odkritje je presenetilo antropologe, ki so sicer pričakovali lobanje mladih bojevnikov, ne pa tudi žensk in otrok, poroča Guardian. Ob tem se je tako znova zastavilo vprašanje glede človeškega žrtvovanje v azteški civilizaciji. "Ne moremo ugotoviti, koliko izmed teh posameznikov je bilo bojevnikov, nekateri so bili ujetniki, namenjeni žrtvovanju," pravi arheolog Raul Barrera. "Vemo, da so bili spremenjeni v darila za bogove."