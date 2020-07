V mehiški prestolnici odkrili ostanke azteške palače

Delavci so med prenovo stavbe ob glavnem trgu Zocalo naleteli na ostanke kamnitih plošč oziroma tal, ki so bila nekoč del palače azteškega vladarja Axayacatla, je sporočil mehiški Nacionalni inštitut za antropologijo in zgodovino (INAH). Vladal je med letoma 1469 in 1481, njegov sin pa je bil eden zadnjih azteških vladarjev.